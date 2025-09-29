- 概要
AHT-PG: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer
AHT-PGの今日の為替レートは、-1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり15.53の安値と16.20の高値で取引されました。
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Preferダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AHT-PG株の現在の価格は？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Preferの株価は本日16.13です。-1.16%内で取引され、前日の終値は16.32、取引量は13に達しました。AHT-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Preferの株は配当を出しますか？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Preferの現在の価格は16.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.95%やUSDにも注目します。AHT-PGの動きはライブチャートで確認できます。
AHT-PG株を買う方法は？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Preferの株は現在16.13で購入可能です。注文は通常16.13または16.43付近で行われ、13や2.54%が市場の動きを示します。AHT-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。
AHT-PG株に投資する方法は？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Preferへの投資では、年間の値幅13.56 - 17.89と現在の16.13を考慮します。注文は多くの場合16.13や16.43で行われる前に、-0.49%や18.95%と比較されます。AHT-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最高値は？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの過去1年の最高値は17.89でした。13.56 - 17.89内で株価は大きく変動し、16.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Preferのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最低値は？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC(AHT-PG)の年間最安値は13.56でした。現在の16.13や13.56 - 17.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHT-PGの動きはライブチャートで確認できます。
AHT-PGの株式分割はいつ行われましたか？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Preferは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.32、18.95%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 16.32
- 始値
- 15.73
- 買値
- 16.13
- 買値
- 16.43
- 安値
- 15.53
- 高値
- 16.20
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -1.16%
- 1ヶ月の変化
- -0.49%
- 6ヶ月の変化
- 18.95%
- 1年の変化
- 18.95%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前