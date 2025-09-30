- Übersicht
AHT-PG: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer
Der Wechselkurs von AHT-PG hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.53 bis zu einem Hoch von 16.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AHT-PG heute?
Die Aktie von Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) notiert heute bei 16.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.32 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von AHT-PG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AHT-PG Dividenden?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer wird derzeit mit 16.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHT-PG zu verfolgen.
Wie kaufe ich AHT-PG-Aktien?
Sie können Aktien von Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) zum aktuellen Kurs von 16.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.13 oder 16.43 platziert, während 13 und 2.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHT-PG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AHT-PG-Aktien?
Bei einer Investition in Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer müssen die jährliche Spanne 13.56 - 17.89 und der aktuelle Kurs 16.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.49% und 18.95%, bevor sie Orders zu 16.13 oder 16.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHT-PG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der höchste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) im vergangenen Jahr lag bei 17.89. Innerhalb von 13.56 - 17.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) im Laufe des Jahres betrug 13.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.13 und der Spanne 13.56 - 17.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHT-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AHT-PG statt?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.32 und 18.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.32
- Eröffnung
- 15.73
- Bid
- 16.13
- Ask
- 16.43
- Tief
- 15.53
- Hoch
- 16.20
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -1.16%
- Monatsänderung
- -0.49%
- 6-Monatsänderung
- 18.95%
- Jahresänderung
- 18.95%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4