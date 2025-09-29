报价部分
货币 / AHT-PG
回到股票

AHT-PG: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer

16.13 USD 0.19 (1.16%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AHT-PG汇率已更改-1.16%。当日，交易品种以低点15.53和高点16.20进行交易。

关注Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AHT-PG股票今天的价格是多少？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer股票今天的定价为16.13。它在-1.16%范围内交易，昨天的收盘价为16.32，交易量达到13。AHT-PG的实时价格图表显示了这些更新。

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer股票是否支付股息？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer目前的价值为16.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.95%和USD。实时查看图表以跟踪AHT-PG走势。

如何购买AHT-PG股票？

您可以以16.13的当前价格购买Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer股票。订单通常设置在16.13或16.43附近，而13和2.54%显示市场活动。立即关注AHT-PG的实时图表更新。

如何投资AHT-PG股票？

投资Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer需要考虑年度范围13.56 - 17.89和当前价格16.13。许多人在以16.13或16.43下订单之前，会比较-0.49%和。实时查看AHT-PG价格图表，了解每日变化。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC的最高价格是17.89。在13.56 - 17.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer的绩效。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最低价格是多少？

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC（AHT-PG）的最低价格为13.56。将其与当前的16.13和13.56 - 17.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHT-PG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AHT-PG股票是什么时候拆分的？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.32和18.95%中可见。

日范围
15.53 16.20
年范围
13.56 17.89
前一天收盘价
16.32
开盘价
15.73
卖价
16.13
买价
16.43
最低价
15.53
最高价
16.20
交易量
13
日变化
-1.16%
月变化
-0.49%
6个月变化
18.95%
年变化
18.95%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值