AHT-PG: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer
Il tasso di cambio AHT-PG ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.53 e ad un massimo di 16.20.
Segui le dinamiche di Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AHT-PG oggi?
Oggi le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer sono prezzate a 16.13. Viene scambiato all'interno di -1.16%, la chiusura di ieri è stata 16.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHT-PG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer pagano dividendi?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer è attualmente valutato a 16.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHT-PG.
Come acquistare azioni AHT-PG?
Puoi acquistare azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer al prezzo attuale di 16.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.13 o 16.43, mentre 13 e 2.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHT-PG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AHT-PG?
Investire in Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer implica considerare l'intervallo annuale 13.56 - 17.89 e il prezzo attuale 16.13. Molti confrontano -0.49% e 18.95% prima di effettuare ordini su 16.13 o 16.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHT-PG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo massimo di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 17.89. All'interno di 13.56 - 17.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo più basso di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) nel corso dell'anno è stato 13.56. Confrontandolo con gli attuali 16.13 e 13.56 - 17.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHT-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHT-PG?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.32 e 18.95%.
- Chiusura Precedente
- 16.32
- Apertura
- 15.73
- Bid
- 16.13
- Ask
- 16.43
- Minimo
- 15.53
- Massimo
- 16.20
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -1.16%
- Variazione Mensile
- -0.49%
- Variazione Semestrale
- 18.95%
- Variazione Annuale
- 18.95%
