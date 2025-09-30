- Visão do mercado
AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr
A taxa do AHT-PD para hoje mudou para -0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.38 e o mais alto foi 19.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AHT-PD hoje?
Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) está avaliado em 19.38. O instrumento é negociado dentro de -0.82%, o fechamento de ontem foi 19.54, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PD em tempo real.
As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr pagam dividendos?
Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr está avaliado em 19.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.68% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AHT-PD?
Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) pelo preço atual 19.38. Ordens geralmente são executadas perto de 19.38 ou 19.68, enquanto 10 e -0.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AHT-PD?
Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr envolve considerar a faixa anual 17.40 - 21.36 e o preço atual 19.38. Muitos comparam 9.31% e 10.68% antes de enviar ordens em 19.38 ou 19.68. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) no último ano foi 21.36. As ações oscilaram bastante dentro de 17.40 - 21.36, e a comparação com 19.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) no ano foi 17.40. A comparação com o preço atual 19.38 e 17.40 - 21.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PD?
No passado Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.54 e 10.68% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.54
- Open
- 19.54
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Low
- 19.38
- High
- 19.54
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.82%
- Mudança mensal
- 9.31%
- Mudança de 6 meses
- 10.68%
- Mudança anual
- 10.68%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4