AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr

19.38 USD 0.16 (0.82%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AHT-PD para hoje mudou para -0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.38 e o mais alto foi 19.54.

Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AHT-PD hoje?

Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) está avaliado em 19.38. O instrumento é negociado dentro de -0.82%, o fechamento de ontem foi 19.54, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PD em tempo real.

As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr pagam dividendos?

Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr está avaliado em 19.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.68% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AHT-PD?

Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) pelo preço atual 19.38. Ordens geralmente são executadas perto de 19.38 ou 19.68, enquanto 10 e -0.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AHT-PD?

Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr envolve considerar a faixa anual 17.40 - 21.36 e o preço atual 19.38. Muitos comparam 9.31% e 10.68% antes de enviar ordens em 19.38 ou 19.68. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) no último ano foi 21.36. As ações oscilaram bastante dentro de 17.40 - 21.36, e a comparação com 19.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) no ano foi 17.40. A comparação com o preço atual 19.38 e 17.40 - 21.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PD?

No passado Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.54 e 10.68% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.38 19.54
Faixa anual
17.40 21.36
Fechamento anterior
19.54
Open
19.54
Bid
19.38
Ask
19.68
Low
19.38
High
19.54
Volume
10
Mudança diária
-0.82%
Mudança mensal
9.31%
Mudança de 6 meses
10.68%
Mudança anual
10.68%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4