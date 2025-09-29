AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr
今日AHT-PD汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点19.38和高点19.54进行交易。
关注Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AHT-PD股票今天的价格是多少？
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr股票今天的定价为19.38。它在-0.82%范围内交易，昨天的收盘价为19.54，交易量达到10。AHT-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr股票是否支付股息？
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr目前的价值为19.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.68%和USD。实时查看图表以跟踪AHT-PD走势。
如何购买AHT-PD股票？
您可以以19.38的当前价格购买Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr股票。订单通常设置在19.38或19.68附近，而10和-0.82%显示市场活动。立即关注AHT-PD的实时图表更新。
如何投资AHT-PD股票？
投资Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr需要考虑年度范围17.40 - 21.36和当前价格19.38。许多人在以19.38或19.68下订单之前，会比较9.31%和。实时查看AHT-PD价格图表，了解每日变化。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC的最高价格是21.36。在17.40 - 21.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr的绩效。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最低价格是多少？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC（AHT-PD）的最低价格为17.40。将其与当前的19.38和17.40 - 21.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHT-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AHT-PD股票是什么时候拆分的？
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.54和10.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.54
- 开盘价
- 19.54
- 卖价
- 19.38
- 买价
- 19.68
- 最低价
- 19.38
- 最高价
- 19.54
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.82%
- 月变化
- 9.31%
- 6个月变化
- 10.68%
- 年变化
- 10.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值