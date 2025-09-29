报价部分
货币 / AHT-PD
AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr

19.38 USD 0.16 (0.82%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AHT-PD汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点19.38和高点19.54进行交易。

关注Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AHT-PD股票今天的价格是多少？

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr股票今天的定价为19.38。它在-0.82%范围内交易，昨天的收盘价为19.54，交易量达到10。AHT-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr股票是否支付股息？

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr目前的价值为19.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.68%和USD。实时查看图表以跟踪AHT-PD走势。

如何购买AHT-PD股票？

您可以以19.38的当前价格购买Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr股票。订单通常设置在19.38或19.68附近，而10和-0.82%显示市场活动。立即关注AHT-PD的实时图表更新。

如何投资AHT-PD股票？

投资Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr需要考虑年度范围17.40 - 21.36和当前价格19.38。许多人在以19.38或19.68下订单之前，会比较9.31%和。实时查看AHT-PD价格图表，了解每日变化。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC的最高价格是21.36。在17.40 - 21.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr的绩效。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最低价格是多少？

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC（AHT-PD）的最低价格为17.40。将其与当前的19.38和17.40 - 21.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHT-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AHT-PD股票是什么时候拆分的？

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.54和10.68%中可见。

日范围
19.38 19.54
年范围
17.40 21.36
前一天收盘价
19.54
开盘价
19.54
卖价
19.38
买价
19.68
最低价
19.38
最高价
19.54
交易量
10
日变化
-0.82%
月变化
9.31%
6个月变化
10.68%
年变化
10.68%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值