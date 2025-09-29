КотировкиРазделы
Валюты / AHT-PD
AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr

19.38 USD 0.16 (0.82%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHT-PD за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.38, а максимальная — 19.54.

Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AHT-PD сегодня?

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) сегодня оценивается на уровне 19.38. Инструмент торгуется в пределах -0.82%, вчерашнее закрытие составило 19.54, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr?

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr в настоящее время оценивается в 19.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.68% и USD. Отслеживайте движения AHT-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции AHT-PD?

Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) по текущей цене 19.38. Ордера обычно размещаются около 19.38 или 19.68, тогда как 10 и -0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AHT-PD?

Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr предполагает учет годового диапазона 17.40 - 21.36 и текущей цены 19.38. Многие сравнивают 9.31% и 10.68% перед размещением ордеров на 19.38 или 19.68. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) за последний год составила 21.36. Акции заметно колебались в пределах 17.40 - 21.36, сравнение с 19.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) за год составила 17.40. Сравнение с текущими 19.38 и 17.40 - 21.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AHT-PD?

В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.54 и 10.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.38 19.54
Годовой диапазон
17.40 21.36
Предыдущее закрытие
19.54
Open
19.54
Bid
19.38
Ask
19.68
Low
19.38
High
19.54
Объем
10
Дневное изменение
-0.82%
Месячное изменение
9.31%
6-месячное изменение
10.68%
Годовое изменение
10.68%
