AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr
Курс AHT-PD за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.38, а максимальная — 19.54.
Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AHT-PD сегодня?
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) сегодня оценивается на уровне 19.38. Инструмент торгуется в пределах -0.82%, вчерашнее закрытие составило 19.54, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr?
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr в настоящее время оценивается в 19.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.68% и USD. Отслеживайте движения AHT-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции AHT-PD?
Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) по текущей цене 19.38. Ордера обычно размещаются около 19.38 или 19.68, тогда как 10 и -0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AHT-PD?
Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr предполагает учет годового диапазона 17.40 - 21.36 и текущей цены 19.38. Многие сравнивают 9.31% и 10.68% перед размещением ордеров на 19.38 или 19.68. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) за последний год составила 21.36. Акции заметно колебались в пределах 17.40 - 21.36, сравнение с 19.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) за год составила 17.40. Сравнение с текущими 19.38 и 17.40 - 21.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AHT-PD?
В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.54 и 10.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.54
- Open
- 19.54
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Low
- 19.38
- High
- 19.54
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 9.31%
- 6-месячное изменение
- 10.68%
- Годовое изменение
- 10.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%