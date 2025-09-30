KurseKategorien
AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr

19.38 USD 0.16 (0.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHT-PD hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.38 bis zu einem Hoch von 19.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AHT-PD heute?

Die Aktie von Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) notiert heute bei 19.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.82% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.54 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von AHT-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AHT-PD Dividenden?

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr wird derzeit mit 19.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHT-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich AHT-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) zum aktuellen Kurs von 19.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.38 oder 19.68 platziert, während 10 und -0.82% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHT-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AHT-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr müssen die jährliche Spanne 17.40 - 21.36 und der aktuelle Kurs 19.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.31% und 10.68%, bevor sie Orders zu 19.38 oder 19.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHT-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Der höchste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) im vergangenen Jahr lag bei 21.36. Innerhalb von 17.40 - 21.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Der niedrigste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) im Laufe des Jahres betrug 17.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.38 und der Spanne 17.40 - 21.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHT-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AHT-PD statt?

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.54 und 10.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.38 19.54
Jahresspanne
17.40 21.36
Vorheriger Schlusskurs
19.54
Eröffnung
19.54
Bid
19.38
Ask
19.68
Tief
19.38
Hoch
19.54
Volumen
10
Tagesänderung
-0.82%
Monatsänderung
9.31%
6-Monatsänderung
10.68%
Jahresänderung
10.68%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4