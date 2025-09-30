- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr
Der Wechselkurs von AHT-PD hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.38 bis zu einem Hoch von 19.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AHT-PD heute?
Die Aktie von Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) notiert heute bei 19.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.82% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.54 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von AHT-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AHT-PD Dividenden?
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr wird derzeit mit 19.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHT-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich AHT-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr (AHT-PD) zum aktuellen Kurs von 19.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.38 oder 19.68 platziert, während 10 und -0.82% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHT-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AHT-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr müssen die jährliche Spanne 17.40 - 21.36 und der aktuelle Kurs 19.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.31% und 10.68%, bevor sie Orders zu 19.38 oder 19.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHT-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der höchste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) im vergangenen Jahr lag bei 21.36. Innerhalb von 17.40 - 21.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) im Laufe des Jahres betrug 17.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.38 und der Spanne 17.40 - 21.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHT-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AHT-PD statt?
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.54 und 10.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.54
- Eröffnung
- 19.54
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Tief
- 19.38
- Hoch
- 19.54
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.82%
- Monatsänderung
- 9.31%
- 6-Monatsänderung
- 10.68%
- Jahresänderung
- 10.68%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4