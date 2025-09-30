QuotazioniSezioni
AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr

19.38 USD 0.16 (0.82%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AHT-PD ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.38 e ad un massimo di 19.54.

Segui le dinamiche di Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AHT-PD oggi?

Oggi le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr sono prezzate a 19.38. Viene scambiato all'interno di -0.82%, la chiusura di ieri è stata 19.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHT-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr pagano dividendi?

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr è attualmente valutato a 19.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHT-PD.

Come acquistare azioni AHT-PD?

Puoi acquistare azioni Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr al prezzo attuale di 19.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.38 o 19.68, mentre 10 e -0.82% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHT-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AHT-PD?

Investire in Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr implica considerare l'intervallo annuale 17.40 - 21.36 e il prezzo attuale 19.38. Molti confrontano 9.31% e 10.68% prima di effettuare ordini su 19.38 o 19.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHT-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Il prezzo massimo di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 21.36. All'interno di 17.40 - 21.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Il prezzo più basso di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) nel corso dell'anno è stato 17.40. Confrontandolo con gli attuali 19.38 e 17.40 - 21.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHT-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHT-PD?

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.54 e 10.68%.

Intervallo Giornaliero
19.38 19.54
Intervallo Annuale
17.40 21.36
Chiusura Precedente
19.54
Apertura
19.54
Bid
19.38
Ask
19.68
Minimo
19.38
Massimo
19.54
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.82%
Variazione Mensile
9.31%
Variazione Semestrale
10.68%
Variazione Annuale
10.68%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4