AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr
Il tasso di cambio AHT-PD ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.38 e ad un massimo di 19.54.
Segui le dinamiche di Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AHT-PD oggi?
Oggi le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr sono prezzate a 19.38. Viene scambiato all'interno di -0.82%, la chiusura di ieri è stata 19.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHT-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr pagano dividendi?
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr è attualmente valutato a 19.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHT-PD.
Come acquistare azioni AHT-PD?
Puoi acquistare azioni Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr al prezzo attuale di 19.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.38 o 19.68, mentre 10 e -0.82% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHT-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AHT-PD?
Investire in Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr implica considerare l'intervallo annuale 17.40 - 21.36 e il prezzo attuale 19.38. Molti confrontano 9.31% e 10.68% prima di effettuare ordini su 19.38 o 19.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHT-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo massimo di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 21.36. All'interno di 17.40 - 21.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo più basso di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PD) nel corso dell'anno è stato 17.40. Confrontandolo con gli attuali 19.38 e 17.40 - 21.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHT-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHT-PD?
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.54 e 10.68%.
- Chiusura Precedente
- 19.54
- Apertura
- 19.54
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Minimo
- 19.38
- Massimo
- 19.54
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.82%
- Variazione Mensile
- 9.31%
- Variazione Semestrale
- 10.68%
- Variazione Annuale
- 10.68%
