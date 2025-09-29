- 概要
AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr
AHT-PDの今日の為替レートは、-0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり19.38の安値と19.54の高値で取引されました。
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AHT-PD株の現在の価格は？
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrの株価は本日19.38です。-0.82%内で取引され、前日の終値は19.54、取引量は10に達しました。AHT-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrの株は配当を出しますか？
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrの現在の価格は19.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.68%やUSDにも注目します。AHT-PDの動きはライブチャートで確認できます。
AHT-PD株を買う方法は？
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrの株は現在19.38で購入可能です。注文は通常19.38または19.68付近で行われ、10や-0.82%が市場の動きを示します。AHT-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
AHT-PD株に投資する方法は？
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrへの投資では、年間の値幅17.40 - 21.36と現在の19.38を考慮します。注文は多くの場合19.38や19.68で行われる前に、9.31%や10.68%と比較されます。AHT-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最高値は？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの過去1年の最高値は21.36でした。17.40 - 21.36内で株価は大きく変動し、19.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最低値は？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC(AHT-PD)の年間最安値は17.40でした。現在の19.38や17.40 - 21.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHT-PDの動きはライブチャートで確認できます。
AHT-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.54、10.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.54
- 始値
- 19.54
- 買値
- 19.38
- 買値
- 19.68
- 安値
- 19.38
- 高値
- 19.54
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.82%
- 1ヶ月の変化
- 9.31%
- 6ヶ月の変化
- 10.68%
- 1年の変化
- 10.68%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前