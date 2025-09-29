クォートセクション
通貨 / AHT-PD
AHT-PD: Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferr

19.38 USD 0.16 (0.82%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AHT-PDの今日の為替レートは、-0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり19.38の安値と19.54の高値で取引されました。

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AHT-PD株の現在の価格は？

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrの株価は本日19.38です。-0.82%内で取引され、前日の終値は19.54、取引量は10に達しました。AHT-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrの株は配当を出しますか？

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrの現在の価格は19.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.68%やUSDにも注目します。AHT-PDの動きはライブチャートで確認できます。

AHT-PD株を買う方法は？

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrの株は現在19.38で購入可能です。注文は通常19.38または19.68付近で行われ、10や-0.82%が市場の動きを示します。AHT-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

AHT-PD株に投資する方法は？

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrへの投資では、年間の値幅17.40 - 21.36と現在の19.38を考慮します。注文は多くの場合19.38や19.68で行われる前に、9.31%や10.68%と比較されます。AHT-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最高値は？

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの過去1年の最高値は21.36でした。17.40 - 21.36内で株価は大きく変動し、19.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最低値は？

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC(AHT-PD)の年間最安値は17.40でした。現在の19.38や17.40 - 21.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHT-PDの動きはライブチャートで確認できます。

AHT-PDの株式分割はいつ行われましたか？

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45% Series D Cumulative Preferrは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.54、10.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.38 19.54
1年のレンジ
17.40 21.36
以前の終値
19.54
始値
19.54
買値
19.38
買値
19.68
安値
19.38
高値
19.54
出来高
10
1日の変化
-0.82%
1ヶ月の変化
9.31%
6ヶ月の変化
10.68%
1年の変化
10.68%
