Moedas / AHCO
AHCO: AdaptHealth Corp
9.06 USD 0.15 (1.68%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AHCO para hoje mudou para 1.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.89 e o mais alto foi 9.14.
Veja a dinâmica do par de moedas AdaptHealth Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AHCO Notícias
Faixa diária
8.89 9.14
Faixa anual
7.10 11.63
- Fechamento anterior
- 8.91
- Open
- 8.91
- Bid
- 9.06
- Ask
- 9.36
- Low
- 8.89
- High
- 9.14
- Volume
- 850
- Mudança diária
- 1.68%
- Mudança mensal
- -3.21%
- Mudança de 6 meses
- -16.19%
- Mudança anual
- -19.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh