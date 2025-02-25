통화 / AHCO
AHCO: AdaptHealth Corp
8.89 USD 0.33 (3.58%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AHCO 환율이 오늘 -3.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.87이고 고가는 9.26이었습니다.
AdaptHealth Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.87 9.26
년간 변동
7.10 11.63
- 이전 종가
- 9.22
- 시가
- 9.22
- Bid
- 8.89
- Ask
- 9.19
- 저가
- 8.87
- 고가
- 9.26
- 볼륨
- 2.306 K
- 일일 변동
- -3.58%
- 월 변동
- -5.02%
- 6개월 변동
- -17.76%
- 년간 변동율
- -20.55%
20 9월, 토요일