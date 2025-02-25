Валюты / AHCO
AHCO: AdaptHealth Corp
9.22 USD 0.11 (1.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AHCO за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.00, а максимальная — 9.30.
Следите за динамикой AdaptHealth Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.00 9.30
Годовой диапазон
7.10 11.63
- Предыдущее закрытие
- 9.11
- Open
- 9.08
- Bid
- 9.22
- Ask
- 9.52
- Low
- 9.00
- High
- 9.30
- Объем
- 2.634 K
- Дневное изменение
- 1.21%
- Месячное изменение
- -1.50%
- 6-месячное изменение
- -14.71%
- Годовое изменение
- -17.61%
