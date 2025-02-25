Währungen / AHCO
AHCO: AdaptHealth Corp
9.21 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AHCO hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.06 bis zu einem Hoch von 9.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdaptHealth Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.06 9.26
Jahresspanne
7.10 11.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.22
- Eröffnung
- 9.22
- Bid
- 9.21
- Ask
- 9.51
- Tief
- 9.06
- Hoch
- 9.26
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- -1.60%
- 6-Monatsänderung
- -14.80%
- Jahresänderung
- -17.69%
