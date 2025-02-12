Moedas / ADIL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ADIL: Adial Pharmaceuticals Inc
0.35 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADIL para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.35 e o mais alto foi 0.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Adial Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADIL Notícias
- Adial Pharmaceuticals receives 180-day Nasdaq extension to meet $1 bid price
- All You Need to Know About Adial Pharmaceuticals (ADIL) Rating Upgrade to Buy
- U.S. Senate backs expanded endpoints for alcohol use disorder trials
- Adial Pharmaceuticals completes FDA meeting for alcohol disorder drug
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Adial Pharmaceuticals shareholders approve share increases and board proposals
- Adial Pharmaceuticals files patent update for alcohol disorder treatment
- Adial signs manufacturing deals for alcohol disorder drug trials
- Adial Pharmaceuticals prices $3.6 million public offering
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Adial Pharmaceuticals Announces New Annual Meeting Date
- Adial Pharmaceuticals Submits Briefing Package to Guide Upcoming FDA Meeting
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Lead Candidate For Alcohol Use Disorder Advances Toward Phase 3 Trial - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Adial Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Secures FDA End of Phase 2 Meeting Request To Discuss Upcoming Clinical Development Plan For Lead Program - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Expands Patent Portfolio With New US Patent For Lead Drug For Alcohol And Opioid Use Disorders - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: After FDA Response, Adial Starts Manufacturing Clinical Supplies For Upcoming Phase 3 Program Of Lead Candidate For Alcohol Use Disorder - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Secures New US Patent Covering Genotype-Specific Treatment of Opioid-Related Disorders - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
Faixa diária
0.35 0.36
Faixa anual
0.22 1.30
- Fechamento anterior
- 0.35
- Open
- 0.35
- Bid
- 0.35
- Ask
- 0.65
- Low
- 0.35
- High
- 0.36
- Volume
- 647
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -10.26%
- Mudança de 6 meses
- -43.55%
- Mudança anual
- -65.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh