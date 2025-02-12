通貨 / ADIL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADIL: Adial Pharmaceuticals Inc
0.35 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADILの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.35の安値と0.36の高値で取引されました。
Adial Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADIL News
- Adial Pharmaceuticals receives 180-day Nasdaq extension to meet $1 bid price
- All You Need to Know About Adial Pharmaceuticals (ADIL) Rating Upgrade to Buy
- U.S. Senate backs expanded endpoints for alcohol use disorder trials
- Adial Pharmaceuticals completes FDA meeting for alcohol disorder drug
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Adial Pharmaceuticals shareholders approve share increases and board proposals
- Adial Pharmaceuticals files patent update for alcohol disorder treatment
- Adial signs manufacturing deals for alcohol disorder drug trials
- Adial Pharmaceuticals prices $3.6 million public offering
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Adial Pharmaceuticals Announces New Annual Meeting Date
- Adial Pharmaceuticals Submits Briefing Package to Guide Upcoming FDA Meeting
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Lead Candidate For Alcohol Use Disorder Advances Toward Phase 3 Trial - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Adial Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Secures FDA End of Phase 2 Meeting Request To Discuss Upcoming Clinical Development Plan For Lead Program - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Expands Patent Portfolio With New US Patent For Lead Drug For Alcohol And Opioid Use Disorders - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: After FDA Response, Adial Starts Manufacturing Clinical Supplies For Upcoming Phase 3 Program Of Lead Candidate For Alcohol Use Disorder - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Secures New US Patent Covering Genotype-Specific Treatment of Opioid-Related Disorders - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
1日のレンジ
0.35 0.36
1年のレンジ
0.22 1.30
- 以前の終値
- 0.35
- 始値
- 0.35
- 買値
- 0.35
- 買値
- 0.65
- 安値
- 0.35
- 高値
- 0.36
- 出来高
- 647
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -10.26%
- 6ヶ月の変化
- -43.55%
- 1年の変化
- -65.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K