ADIL: Adial Pharmaceuticals Inc

0.35 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADIL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.34 bis zu einem Hoch von 0.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Adial Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ADIL News

Tagesspanne
0.34 0.36
Jahresspanne
0.22 1.30
Vorheriger Schlusskurs
0.35
Eröffnung
0.36
Bid
0.35
Ask
0.65
Tief
0.34
Hoch
0.36
Volumen
203
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-10.26%
6-Monatsänderung
-43.55%
Jahresänderung
-65.00%
