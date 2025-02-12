Währungen / ADIL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ADIL: Adial Pharmaceuticals Inc
0.35 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADIL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.34 bis zu einem Hoch von 0.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adial Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADIL News
- Adial Pharmaceuticals receives 180-day Nasdaq extension to meet $1 bid price
- All You Need to Know About Adial Pharmaceuticals (ADIL) Rating Upgrade to Buy
- U.S. Senate backs expanded endpoints for alcohol use disorder trials
- Adial Pharmaceuticals completes FDA meeting for alcohol disorder drug
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Adial Pharmaceuticals shareholders approve share increases and board proposals
- Adial Pharmaceuticals files patent update for alcohol disorder treatment
- Adial signs manufacturing deals for alcohol disorder drug trials
- Adial Pharmaceuticals prices $3.6 million public offering
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Adial Pharmaceuticals Announces New Annual Meeting Date
- Adial Pharmaceuticals Submits Briefing Package to Guide Upcoming FDA Meeting
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Lead Candidate For Alcohol Use Disorder Advances Toward Phase 3 Trial - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Adial Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Secures FDA End of Phase 2 Meeting Request To Discuss Upcoming Clinical Development Plan For Lead Program - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Expands Patent Portfolio With New US Patent For Lead Drug For Alcohol And Opioid Use Disorders - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: After FDA Response, Adial Starts Manufacturing Clinical Supplies For Upcoming Phase 3 Program Of Lead Candidate For Alcohol Use Disorder - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Secures New US Patent Covering Genotype-Specific Treatment of Opioid-Related Disorders - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
Tagesspanne
0.34 0.36
Jahresspanne
0.22 1.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.35
- Eröffnung
- 0.36
- Bid
- 0.35
- Ask
- 0.65
- Tief
- 0.34
- Hoch
- 0.36
- Volumen
- 203
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -10.26%
- 6-Monatsänderung
- -43.55%
- Jahresänderung
- -65.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K