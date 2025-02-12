Валюты / ADIL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ADIL: Adial Pharmaceuticals Inc
0.35 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADIL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.34, а максимальная — 0.37.
Следите за динамикой Adial Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ADIL
- Adial Pharmaceuticals receives 180-day Nasdaq extension to meet $1 bid price
- All You Need to Know About Adial Pharmaceuticals (ADIL) Rating Upgrade to Buy
- U.S. Senate backs expanded endpoints for alcohol use disorder trials
- Adial Pharmaceuticals completes FDA meeting for alcohol disorder drug
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Adial Pharmaceuticals shareholders approve share increases and board proposals
- Adial Pharmaceuticals files patent update for alcohol disorder treatment
- Adial signs manufacturing deals for alcohol disorder drug trials
- Adial Pharmaceuticals prices $3.6 million public offering
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Adial Pharmaceuticals Announces New Annual Meeting Date
- Adial Pharmaceuticals Submits Briefing Package to Guide Upcoming FDA Meeting
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Lead Candidate For Alcohol Use Disorder Advances Toward Phase 3 Trial - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Adial Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Secures FDA End of Phase 2 Meeting Request To Discuss Upcoming Clinical Development Plan For Lead Program - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Expands Patent Portfolio With New US Patent For Lead Drug For Alcohol And Opioid Use Disorders - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: After FDA Response, Adial Starts Manufacturing Clinical Supplies For Upcoming Phase 3 Program Of Lead Candidate For Alcohol Use Disorder - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- EXCLUSIVE: Adial Pharmaceuticals Secures New US Patent Covering Genotype-Specific Treatment of Opioid-Related Disorders - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
Дневной диапазон
0.34 0.37
Годовой диапазон
0.22 1.30
- Предыдущее закрытие
- 0.35
- Open
- 0.37
- Bid
- 0.35
- Ask
- 0.65
- Low
- 0.34
- High
- 0.37
- Объем
- 444
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -10.26%
- 6-месячное изменение
- -43.55%
- Годовое изменение
- -65.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.