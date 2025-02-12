Valute / ADIL
ADIL: Adial Pharmaceuticals Inc
0.35 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADIL ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.34 e ad un massimo di 0.36.
Segui le dinamiche di Adial Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.34 0.36
Intervallo Annuale
0.22 1.30
- Chiusura Precedente
- 0.35
- Apertura
- 0.36
- Bid
- 0.35
- Ask
- 0.65
- Minimo
- 0.34
- Massimo
- 0.36
- Volume
- 277
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -10.26%
- Variazione Semestrale
- -43.55%
- Variazione Annuale
- -65.00%
21 settembre, domenica