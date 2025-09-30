- Visão do mercado
ADAML: ADAMAS TRUST, INC.
A taxa do ADAML para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.64 e o mais alto foi 22.75.
Veja a dinâmica do par de moedas ADAMAS TRUST, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ADAML hoje?
Hoje ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) está avaliado em 22.75. O instrumento é negociado dentro de 0.22%, o fechamento de ontem foi 22.70, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ADAML em tempo real.
As ações de ADAMAS TRUST, INC. pagam dividendos?
Atualmente ADAMAS TRUST, INC. está avaliado em 22.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.88% e USD. Monitore os movimentos de ADAML no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ADAML?
Você pode comprar ações de ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) pelo preço atual 22.75. Ordens geralmente são executadas perto de 22.75 ou 23.05, enquanto 7 e 0.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ADAML no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ADAML?
Investir em ADAMAS TRUST, INC. envolve considerar a faixa anual 21.90 - 22.95 e o preço atual 22.75. Muitos comparam 3.88% e 3.88% antes de enviar ordens em 22.75 ou 23.05. Estude as mudanças diárias de preço de ADAML no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ADAMAS TRUST, INC.?
O maior preço de ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) no último ano foi 22.95. As ações oscilaram bastante dentro de 21.90 - 22.95, e a comparação com 22.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ADAMAS TRUST, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ADAMAS TRUST, INC.?
O menor preço de ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) no ano foi 21.90. A comparação com o preço atual 22.75 e 21.90 - 22.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ADAML em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ADAML?
No passado ADAMAS TRUST, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.70 e 3.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.70
- Open
- 22.64
- Bid
- 22.75
- Ask
- 23.05
- Low
- 22.64
- High
- 22.75
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 3.88%
- Mudança de 6 meses
- 3.88%
- Mudança anual
- 3.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4