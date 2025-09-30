- Übersicht
ADAML: ADAMAS TRUST, INC.
Der Wechselkurs von ADAML hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.64 bis zu einem Hoch von 22.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADAMAS TRUST, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ADAML heute?
Die Aktie von ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) notiert heute bei 22.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.70 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von ADAML zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ADAML Dividenden?
ADAMAS TRUST, INC. wird derzeit mit 22.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ADAML zu verfolgen.
Wie kaufe ich ADAML-Aktien?
Sie können Aktien von ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) zum aktuellen Kurs von 22.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.75 oder 23.05 platziert, während 7 und 0.49% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ADAML auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ADAML-Aktien?
Bei einer Investition in ADAMAS TRUST, INC. müssen die jährliche Spanne 21.90 - 22.95 und der aktuelle Kurs 22.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.88% und 3.88%, bevor sie Orders zu 22.75 oder 23.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ADAML.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ADAMAS TRUST, INC.?
Der höchste Kurs von ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) im vergangenen Jahr lag bei 22.95. Innerhalb von 21.90 - 22.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ADAMAS TRUST, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ADAMAS TRUST, INC.?
Der niedrigste Kurs von ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) im Laufe des Jahres betrug 21.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.75 und der Spanne 21.90 - 22.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ADAML live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ADAML statt?
ADAMAS TRUST, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.70 und 3.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.70
- Eröffnung
- 22.64
- Bid
- 22.75
- Ask
- 23.05
- Tief
- 22.64
- Hoch
- 22.75
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 3.88%
- 6-Monatsänderung
- 3.88%
- Jahresänderung
- 3.88%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4