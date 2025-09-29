КотировкиРазделы
ADAML: ADAMAS TRUST, INC.

22.75 USD 0.05 (0.22%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADAML за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.64, а максимальная — 22.75.

Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ADAML сегодня?

ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) сегодня оценивается на уровне 22.75. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 22.70, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAML в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?

ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 22.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.88% и USD. Отслеживайте движения ADAML на графике в реальном времени.

Как купить акции ADAML?

Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) по текущей цене 22.75. Ордера обычно размещаются около 22.75 или 23.05, тогда как 7 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAML на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ADAML?

Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 21.90 - 22.95 и текущей цены 22.75. Многие сравнивают 3.88% и 3.88% перед размещением ордеров на 22.75 или 23.05. Изучайте ежедневные изменения цены ADAML на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) за последний год составила 22.95. Акции заметно колебались в пределах 21.90 - 22.95, сравнение с 22.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) за год составила 21.90. Сравнение с текущими 22.75 и 21.90 - 22.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAML во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ADAML?

В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.70 и 3.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.64 22.75
Годовой диапазон
21.90 22.95
Предыдущее закрытие
22.70
Open
22.64
Bid
22.75
Ask
23.05
Low
22.64
High
22.75
Объем
7
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
3.88%
6-месячное изменение
3.88%
Годовое изменение
3.88%
