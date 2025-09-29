- Обзор рынка
ADAML: ADAMAS TRUST, INC.
Курс ADAML за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.64, а максимальная — 22.75.
Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADAML сегодня?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) сегодня оценивается на уровне 22.75. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 22.70, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAML в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 22.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.88% и USD. Отслеживайте движения ADAML на графике в реальном времени.
Как купить акции ADAML?
Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) по текущей цене 22.75. Ордера обычно размещаются около 22.75 или 23.05, тогда как 7 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAML на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADAML?
Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 21.90 - 22.95 и текущей цены 22.75. Многие сравнивают 3.88% и 3.88% перед размещением ордеров на 22.75 или 23.05. Изучайте ежедневные изменения цены ADAML на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) за последний год составила 22.95. Акции заметно колебались в пределах 21.90 - 22.95, сравнение с 22.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) за год составила 21.90. Сравнение с текущими 22.75 и 21.90 - 22.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAML во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADAML?
В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.70 и 3.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.70
- Open
- 22.64
- Bid
- 22.75
- Ask
- 23.05
- Low
- 22.64
- High
- 22.75
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 3.88%
- 6-месячное изменение
- 3.88%
- Годовое изменение
- 3.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%