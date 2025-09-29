- 概要
ADAML: ADAMAS TRUST, INC.
ADAMLの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり22.64の安値と22.75の高値で取引されました。
ADAMAS TRUST, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ADAML株の現在の価格は？
ADAMAS TRUST, INC.の株価は本日22.75です。0.22%内で取引され、前日の終値は22.70、取引量は7に達しました。ADAMLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株は配当を出しますか？
ADAMAS TRUST, INC.の現在の価格は22.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.88%やUSDにも注目します。ADAMLの動きはライブチャートで確認できます。
ADAML株を買う方法は？
ADAMAS TRUST, INC.の株は現在22.75で購入可能です。注文は通常22.75または23.05付近で行われ、7や0.49%が市場の動きを示します。ADAMLの最新情報はライブチャートで確認できます。
ADAML株に投資する方法は？
ADAMAS TRUST, INC.への投資では、年間の値幅21.90 - 22.95と現在の22.75を考慮します。注文は多くの場合22.75や23.05で行われる前に、3.88%や3.88%と比較されます。ADAMLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最高値は？
ADAMAS TRUST, INC.の過去1年の最高値は22.95でした。21.90 - 22.95内で株価は大きく変動し、22.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ADAMAS TRUST, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最低値は？
ADAMAS TRUST, INC.(ADAML)の年間最安値は21.90でした。現在の22.75や21.90 - 22.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADAMLの動きはライブチャートで確認できます。
ADAMLの株式分割はいつ行われましたか？
ADAMAS TRUST, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.70、3.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.70
- 始値
- 22.64
- 買値
- 22.75
- 買値
- 23.05
- 安値
- 22.64
- 高値
- 22.75
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 3.88%
- 6ヶ月の変化
- 3.88%
- 1年の変化
- 3.88%
