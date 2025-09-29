ADAML: ADAMAS TRUST, INC.
今日ADAML汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点22.64和高点22.75进行交易。
关注ADAMAS TRUST, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
常见问题解答
ADAML股票今天的价格是多少？
ADAMAS TRUST, INC.股票今天的定价为22.75。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为22.70，交易量达到7。ADAML的实时价格图表显示了这些更新。
ADAMAS TRUST, INC.股票是否支付股息？
ADAMAS TRUST, INC.目前的价值为22.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.88%和USD。实时查看图表以跟踪ADAML走势。
如何购买ADAML股票？
您可以以22.75的当前价格购买ADAMAS TRUST, INC.股票。订单通常设置在22.75或23.05附近，而7和0.49%显示市场活动。立即关注ADAML的实时图表更新。
如何投资ADAML股票？
投资ADAMAS TRUST, INC.需要考虑年度范围21.90 - 22.95和当前价格22.75。许多人在以22.75或23.05下订单之前，会比较3.88%和。实时查看ADAML价格图表，了解每日变化。
ADAMAS TRUST, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ADAMAS TRUST, INC.的最高价格是22.95。在21.90 - 22.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ADAMAS TRUST, INC.的绩效。
ADAMAS TRUST, INC.股票的最低价格是多少？
ADAMAS TRUST, INC.（ADAML）的最低价格为21.90。将其与当前的22.75和21.90 - 22.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADAML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ADAML股票是什么时候拆分的？
ADAMAS TRUST, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.70和3.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.70
- 开盘价
- 22.64
- 卖价
- 22.75
- 买价
- 23.05
- 最低价
- 22.64
- 最高价
- 22.75
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 3.88%
- 6个月变化
- 3.88%
- 年变化
- 3.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值