ADAML: ADAMAS TRUST, INC.
El tipo de cambio de ADAML de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.64, mientras que el máximo ha alcanzado 22.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ADAMAS TRUST, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ADAML hoy?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) se evalúa hoy en 22.75. El instrumento se negocia dentro de 0.22%; el cierre de ayer ha sido 22.70 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ADAML en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. se evalúa actualmente en 22.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.88% y USD. Monitoree los movimientos de ADAML en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ADAML?
Puede comprar acciones de ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) al precio actual de 22.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.75 o 23.05, mientras que 7 y 0.49% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ADAML en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ADAML?
Invertir en ADAMAS TRUST, INC. implica tener en cuenta el rango anual 21.90 - 22.95 y el precio actual 22.75. Muchos comparan 3.88% y 3.88% antes de colocar órdenes en 22.75 o 23.05. Estudie los cambios diarios de precios de ADAML en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ADAMAS TRUST, INC.?
El precio más alto de ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) en el último año ha sido 22.95. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.90 - 22.95, una comparación con 22.70 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ADAMAS TRUST, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ADAMAS TRUST, INC.?
El precio más bajo de ADAMAS TRUST, INC. (ADAML) para el año ha sido 21.90. La comparación con los actuales 22.75 y 21.90 - 22.95 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ADAML en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ADAML?
En el pasado, ADAMAS TRUST, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.70 y 3.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.70
- Open
- 22.64
- Bid
- 22.75
- Ask
- 23.05
- Low
- 22.64
- High
- 22.75
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- 3.88%
- Cambio a 6 meses
- 3.88%
- Cambio anual
- 3.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.