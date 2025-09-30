- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ADAMG: ADAMAS TRUST, INC.
A taxa do ADAMG para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.71 e o mais alto foi 25.00.
Veja a dinâmica do par de moedas ADAMAS TRUST, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ADAMG hoje?
Hoje ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) está avaliado em 24.99. O instrumento é negociado dentro de 0.68%, o fechamento de ontem foi 24.82, e o volume de negociação atingiu 65. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ADAMG em tempo real.
As ações de ADAMAS TRUST, INC. pagam dividendos?
Atualmente ADAMAS TRUST, INC. está avaliado em 24.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.32% e USD. Monitore os movimentos de ADAMG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ADAMG?
Você pode comprar ações de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) pelo preço atual 24.99. Ordens geralmente são executadas perto de 24.99 ou 25.29, enquanto 65 e 0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ADAMG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ADAMG?
Investir em ADAMAS TRUST, INC. envolve considerar a faixa anual 24.30 - 25.35 e o preço atual 24.99. Muitos comparam 0.32% e 0.32% antes de enviar ordens em 24.99 ou 25.29. Estude as mudanças diárias de preço de ADAMG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ADAMAS TRUST, INC.?
O maior preço de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) no último ano foi 25.35. As ações oscilaram bastante dentro de 24.30 - 25.35, e a comparação com 24.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ADAMAS TRUST, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ADAMAS TRUST, INC.?
O menor preço de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) no ano foi 24.30. A comparação com o preço atual 24.99 e 24.30 - 25.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ADAMG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ADAMG?
No passado ADAMAS TRUST, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.82 e 0.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.82
- Open
- 24.88
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Low
- 24.71
- High
- 25.00
- Volume
- 65
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 0.32%
- Mudança anual
- 0.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4