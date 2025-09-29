- 概要
ADAMG: ADAMAS TRUST, INC.
ADAMGの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり24.71の安値と25.00の高値で取引されました。
ADAMAS TRUST, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
ADAMG株の現在の価格は？
ADAMAS TRUST, INC.の株価は本日24.99です。0.68%内で取引され、前日の終値は24.82、取引量は65に達しました。ADAMGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株は配当を出しますか？
ADAMAS TRUST, INC.の現在の価格は24.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.32%やUSDにも注目します。ADAMGの動きはライブチャートで確認できます。
ADAMG株を買う方法は？
ADAMAS TRUST, INC.の株は現在24.99で購入可能です。注文は通常24.99または25.29付近で行われ、65や0.44%が市場の動きを示します。ADAMGの最新情報はライブチャートで確認できます。
ADAMG株に投資する方法は？
ADAMAS TRUST, INC.への投資では、年間の値幅24.30 - 25.35と現在の24.99を考慮します。注文は多くの場合24.99や25.29で行われる前に、0.32%や0.32%と比較されます。ADAMGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最高値は？
ADAMAS TRUST, INC.の過去1年の最高値は25.35でした。24.30 - 25.35内で株価は大きく変動し、24.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ADAMAS TRUST, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ADAMAS TRUST, INC.の株の最低値は？
ADAMAS TRUST, INC.(ADAMG)の年間最安値は24.30でした。現在の24.99や24.30 - 25.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADAMGの動きはライブチャートで確認できます。
ADAMGの株式分割はいつ行われましたか？
ADAMAS TRUST, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.82、0.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.82
- 始値
- 24.88
- 買値
- 24.99
- 買値
- 25.29
- 安値
- 24.71
- 高値
- 25.00
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- 0.32%
- 1年の変化
- 0.32%
