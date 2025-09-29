クォートセクション
通貨 / ADAMG
株に戻る

ADAMG: ADAMAS TRUST, INC.

24.99 USD 0.17 (0.68%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADAMGの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり24.71の安値と25.00の高値で取引されました。

ADAMAS TRUST, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

よくあるご質問

ADAMG株の現在の価格は？

ADAMAS TRUST, INC.の株価は本日24.99です。0.68%内で取引され、前日の終値は24.82、取引量は65に達しました。ADAMGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株は配当を出しますか？

ADAMAS TRUST, INC.の現在の価格は24.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.32%やUSDにも注目します。ADAMGの動きはライブチャートで確認できます。

ADAMG株を買う方法は？

ADAMAS TRUST, INC.の株は現在24.99で購入可能です。注文は通常24.99または25.29付近で行われ、65や0.44%が市場の動きを示します。ADAMGの最新情報はライブチャートで確認できます。

ADAMG株に投資する方法は？

ADAMAS TRUST, INC.への投資では、年間の値幅24.30 - 25.35と現在の24.99を考慮します。注文は多くの場合24.99や25.29で行われる前に、0.32%や0.32%と比較されます。ADAMGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株の最高値は？

ADAMAS TRUST, INC.の過去1年の最高値は25.35でした。24.30 - 25.35内で株価は大きく変動し、24.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ADAMAS TRUST, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株の最低値は？

ADAMAS TRUST, INC.(ADAMG)の年間最安値は24.30でした。現在の24.99や24.30 - 25.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADAMGの動きはライブチャートで確認できます。

ADAMGの株式分割はいつ行われましたか？

ADAMAS TRUST, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.82、0.32%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.71 25.00
1年のレンジ
24.30 25.35
以前の終値
24.82
始値
24.88
買値
24.99
買値
25.29
安値
24.71
高値
25.00
出来高
65
1日の変化
0.68%
1ヶ月の変化
0.32%
6ヶ月の変化
0.32%
1年の変化
0.32%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待