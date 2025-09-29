- Обзор рынка
ADAMG: ADAMAS TRUST, INC.
Курс ADAMG за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.71, а максимальная — 24.94.
Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADAMG сегодня?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 0.36%, вчерашнее закрытие составило 24.82, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения ADAMG на графике в реальном времени.
Как купить акции ADAMG?
Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 49 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADAMG?
Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 24.30 - 25.35 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают 0.00% и 0.00% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) за последний год составила 25.35. Акции заметно колебались в пределах 24.30 - 25.35, сравнение с 24.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) за год составила 24.30. Сравнение с текущими 24.91 и 24.30 - 25.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADAMG?
В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.82 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.82
- Open
- 24.88
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Low
- 24.71
- High
- 24.94
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- 0.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%