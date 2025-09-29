КотировкиРазделы
ADAMG: ADAMAS TRUST, INC.

24.91 USD 0.09 (0.36%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADAMG за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.71, а максимальная — 24.94.

Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ADAMG сегодня?

ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 0.36%, вчерашнее закрытие составило 24.82, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?

ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения ADAMG на графике в реальном времени.

Как купить акции ADAMG?

Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 49 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ADAMG?

Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 24.30 - 25.35 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают 0.00% и 0.00% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) за последний год составила 25.35. Акции заметно колебались в пределах 24.30 - 25.35, сравнение с 24.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) за год составила 24.30. Сравнение с текущими 24.91 и 24.30 - 25.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ADAMG?

В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.82 и 0.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.71 24.94
Годовой диапазон
24.30 25.35
Предыдущее закрытие
24.82
Open
24.88
Bid
24.91
Ask
25.21
Low
24.71
High
24.94
Объем
49
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
0.00%
