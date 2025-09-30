- Übersicht
ADAMG: ADAMAS TRUST, INC.
Der Wechselkurs von ADAMG hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.71 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADAMAS TRUST, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ADAMG heute?
Die Aktie von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) notiert heute bei 24.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.68% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.82 und das Handelsvolumen erreichte 65. Das Live-Chart von ADAMG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ADAMG Dividenden?
ADAMAS TRUST, INC. wird derzeit mit 24.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ADAMG zu verfolgen.
Wie kaufe ich ADAMG-Aktien?
Sie können Aktien von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) zum aktuellen Kurs von 24.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.99 oder 25.29 platziert, während 65 und 0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ADAMG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ADAMG-Aktien?
Bei einer Investition in ADAMAS TRUST, INC. müssen die jährliche Spanne 24.30 - 25.35 und der aktuelle Kurs 24.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 0.32%, bevor sie Orders zu 24.99 oder 25.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ADAMG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ADAMAS TRUST, INC.?
Der höchste Kurs von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) im vergangenen Jahr lag bei 25.35. Innerhalb von 24.30 - 25.35 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.82 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ADAMAS TRUST, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ADAMAS TRUST, INC.?
Der niedrigste Kurs von ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) im Laufe des Jahres betrug 24.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.99 und der Spanne 24.30 - 25.35 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ADAMG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ADAMG statt?
ADAMAS TRUST, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.82 und 0.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.82
- Eröffnung
- 24.88
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Tief
- 24.71
- Hoch
- 25.00
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 0.32%
- Jahresänderung
- 0.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4