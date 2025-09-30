- Panoramica
ADAMG: ADAMAS TRUST, INC.
Il tasso di cambio ADAMG ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.71 e ad un massimo di 25.00.
Segui le dinamiche di ADAMAS TRUST, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ADAMG oggi?
Oggi le azioni ADAMAS TRUST, INC. sono prezzate a 24.99. Viene scambiato all'interno di 0.68%, la chiusura di ieri è stata 24.82 e il volume degli scambi ha raggiunto 65. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ADAMG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ADAMAS TRUST, INC. pagano dividendi?
ADAMAS TRUST, INC. è attualmente valutato a 24.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ADAMG.
Come acquistare azioni ADAMG?
Puoi acquistare azioni ADAMAS TRUST, INC. al prezzo attuale di 24.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.99 o 25.29, mentre 65 e 0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ADAMG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ADAMG?
Investire in ADAMAS TRUST, INC. implica considerare l'intervallo annuale 24.30 - 25.35 e il prezzo attuale 24.99. Molti confrontano 0.32% e 0.32% prima di effettuare ordini su 24.99 o 25.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ADAMG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ADAMAS TRUST, INC.?
Il prezzo massimo di ADAMAS TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 25.35. All'interno di 24.30 - 25.35, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.82 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ADAMAS TRUST, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ADAMAS TRUST, INC.?
Il prezzo più basso di ADAMAS TRUST, INC. (ADAMG) nel corso dell'anno è stato 24.30. Confrontandolo con gli attuali 24.99 e 24.30 - 25.35 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ADAMG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ADAMG?
ADAMAS TRUST, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.82 e 0.32%.
- Chiusura Precedente
- 24.82
- Apertura
- 24.88
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Minimo
- 24.71
- Massimo
- 25.00
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- 0.68%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- 0.32%
- Variazione Annuale
- 0.32%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4