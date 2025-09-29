报价部分
货币 / ADAMG
ADAMG: ADAMAS TRUST, INC.

24.99 USD 0.17 (0.68%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ADAMG汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点24.71和高点25.00进行交易。

关注ADAMAS TRUST, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ADAMG股票今天的价格是多少？

ADAMAS TRUST, INC.股票今天的定价为24.99。它在0.68%范围内交易，昨天的收盘价为24.82，交易量达到65。ADAMG的实时价格图表显示了这些更新。

ADAMAS TRUST, INC.股票是否支付股息？

ADAMAS TRUST, INC.目前的价值为24.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.32%和USD。实时查看图表以跟踪ADAMG走势。

如何购买ADAMG股票？

您可以以24.99的当前价格购买ADAMAS TRUST, INC.股票。订单通常设置在24.99或25.29附近，而65和0.44%显示市场活动。立即关注ADAMG的实时图表更新。

如何投资ADAMG股票？

投资ADAMAS TRUST, INC.需要考虑年度范围24.30 - 25.35和当前价格24.99。许多人在以24.99或25.29下订单之前，会比较0.32%和。实时查看ADAMG价格图表，了解每日变化。

ADAMAS TRUST, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ADAMAS TRUST, INC.的最高价格是25.35。在24.30 - 25.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ADAMAS TRUST, INC.的绩效。

ADAMAS TRUST, INC.股票的最低价格是多少？

ADAMAS TRUST, INC.（ADAMG）的最低价格为24.30。将其与当前的24.99和24.30 - 25.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADAMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ADAMG股票是什么时候拆分的？

ADAMAS TRUST, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.82和0.32%中可见。

日范围
24.71 25.00
年范围
24.30 25.35
前一天收盘价
24.82
开盘价
24.88
卖价
24.99
买价
25.29
最低价
24.71
最高价
25.00
交易量
65
日变化
0.68%
月变化
0.32%
6个月变化
0.32%
年变化
0.32%
