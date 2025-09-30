CotaçõesSeções
ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema

22.54 USD 0.05 (0.22%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ACR-PD para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.53 e o mais alto foi 22.61.

Veja a dinâmica do par de moedas ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ACR-PD hoje?

Hoje ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) está avaliado em 22.54. O instrumento é negociado dentro de -0.22%, o fechamento de ontem foi 22.59, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ACR-PD em tempo real.

As ações de ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema pagam dividendos?

Atualmente ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema está avaliado em 22.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.69% e USD. Monitore os movimentos de ACR-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ACR-PD?

Você pode comprar ações de ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) pelo preço atual 22.54. Ordens geralmente são executadas perto de 22.54 ou 22.84, enquanto 7 e -0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ACR-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ACR-PD?

Investir em ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 20.78 - 22.63 e o preço atual 22.54. Muitos comparam 1.30% e 7.69% antes de enviar ordens em 22.54 ou 22.84. Estude as mudanças diárias de preço de ACR-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ACRES Commercial Realty Corp.?

O maior preço de ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) no último ano foi 22.63. As ações oscilaram bastante dentro de 20.78 - 22.63, e a comparação com 22.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ACRES Commercial Realty Corp.?

O menor preço de ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) no ano foi 20.78. A comparação com o preço atual 22.54 e 20.78 - 22.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ACR-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ACR-PD?

No passado ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.59 e 7.69% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.53 22.61
Faixa anual
20.78 22.63
Fechamento anterior
22.59
Open
22.61
Bid
22.54
Ask
22.84
Low
22.53
High
22.61
Volume
7
Mudança diária
-0.22%
Mudança mensal
1.30%
Mudança de 6 meses
7.69%
Mudança anual
7.69%
