A taxa do ACR-PD para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.53 e o mais alto foi 22.61.

Veja a dinâmica do par de moedas ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.