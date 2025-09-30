- Visão do mercado
ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema
A taxa do ACR-PD para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.53 e o mais alto foi 22.61.
Veja a dinâmica do par de moedas ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ACR-PD hoje?
Hoje ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) está avaliado em 22.54. O instrumento é negociado dentro de -0.22%, o fechamento de ontem foi 22.59, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ACR-PD em tempo real.
As ações de ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema pagam dividendos?
Atualmente ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema está avaliado em 22.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.69% e USD. Monitore os movimentos de ACR-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ACR-PD?
Você pode comprar ações de ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) pelo preço atual 22.54. Ordens geralmente são executadas perto de 22.54 ou 22.84, enquanto 7 e -0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ACR-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ACR-PD?
Investir em ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 20.78 - 22.63 e o preço atual 22.54. Muitos comparam 1.30% e 7.69% antes de enviar ordens em 22.54 ou 22.84. Estude as mudanças diárias de preço de ACR-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ACRES Commercial Realty Corp.?
O maior preço de ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) no último ano foi 22.63. As ações oscilaram bastante dentro de 20.78 - 22.63, e a comparação com 22.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ACRES Commercial Realty Corp.?
O menor preço de ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) no ano foi 20.78. A comparação com o preço atual 22.54 e 20.78 - 22.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ACR-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ACR-PD?
No passado ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.59 e 7.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.59
- Open
- 22.61
- Bid
- 22.54
- Ask
- 22.84
- Low
- 22.53
- High
- 22.61
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -0.22%
- Mudança mensal
- 1.30%
- Mudança de 6 meses
- 7.69%
- Mudança anual
- 7.69%
