ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema

22.54 USD 0.05 (0.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACR-PD за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.53, а максимальная — 22.61.

Следите за динамикой ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACR-PD сегодня?

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) сегодня оценивается на уровне 22.54. Инструмент торгуется в пределах -0.22%, вчерашнее закрытие составило 22.59, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACR-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema?

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 22.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.69% и USD. Отслеживайте движения ACR-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции ACR-PD?

Вы можете купить акции ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) по текущей цене 22.54. Ордера обычно размещаются около 22.54 или 22.84, тогда как 7 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACR-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACR-PD?

Инвестирование в ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 20.78 - 22.63 и текущей цены 22.54. Многие сравнивают 1.30% и 7.69% перед размещением ордеров на 22.54 или 22.84. Изучайте ежедневные изменения цены ACR-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ACRES Commercial Realty Corp.?

Самая высокая цена ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) за последний год составила 22.63. Акции заметно колебались в пределах 20.78 - 22.63, сравнение с 22.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ACRES Commercial Realty Corp.?

Самая низкая цена ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) за год составила 20.78. Сравнение с текущими 22.54 и 20.78 - 22.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACR-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACR-PD?

В прошлом ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.59 и 7.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.53 22.61
Годовой диапазон
20.78 22.63
Предыдущее закрытие
22.59
Open
22.61
Bid
22.54
Ask
22.84
Low
22.53
High
22.61
Объем
7
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
1.30%
6-месячное изменение
7.69%
Годовое изменение
7.69%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.