ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema
Курс ACR-PD за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.53, а максимальная — 22.61.
Следите за динамикой ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ACR-PD сегодня?
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) сегодня оценивается на уровне 22.54. Инструмент торгуется в пределах -0.22%, вчерашнее закрытие составило 22.59, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACR-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema?
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 22.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.69% и USD. Отслеживайте движения ACR-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции ACR-PD?
Вы можете купить акции ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) по текущей цене 22.54. Ордера обычно размещаются около 22.54 или 22.84, тогда как 7 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACR-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ACR-PD?
Инвестирование в ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 20.78 - 22.63 и текущей цены 22.54. Многие сравнивают 1.30% и 7.69% перед размещением ордеров на 22.54 или 22.84. Изучайте ежедневные изменения цены ACR-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ACRES Commercial Realty Corp.?
Самая высокая цена ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) за последний год составила 22.63. Акции заметно колебались в пределах 20.78 - 22.63, сравнение с 22.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ACRES Commercial Realty Corp.?
Самая низкая цена ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) за год составила 20.78. Сравнение с текущими 22.54 и 20.78 - 22.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACR-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ACR-PD?
В прошлом ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.59 и 7.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.59
- Open
- 22.61
- Bid
- 22.54
- Ask
- 22.84
- Low
- 22.53
- High
- 22.61
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- 7.69%
- Годовое изменение
- 7.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%