ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema

22.54 USD 0.05 (0.22%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACR-PDの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり22.53の安値と22.61の高値で取引されました。

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeemaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ACR-PD株の現在の価格は？

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeemaの株価は本日22.54です。-0.22%内で取引され、前日の終値は22.59、取引量は7に達しました。ACR-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeemaの株は配当を出しますか？

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeemaの現在の価格は22.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.69%やUSDにも注目します。ACR-PDの動きはライブチャートで確認できます。

ACR-PD株を買う方法は？

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeemaの株は現在22.54で購入可能です。注文は通常22.54または22.84付近で行われ、7や-0.31%が市場の動きを示します。ACR-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

ACR-PD株に投資する方法は？

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeemaへの投資では、年間の値幅20.78 - 22.63と現在の22.54を考慮します。注文は多くの場合22.54や22.84で行われる前に、1.30%や7.69%と比較されます。ACR-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ACRES Commercial Realty Corp.の株の最高値は？

ACRES Commercial Realty Corp.の過去1年の最高値は22.63でした。20.78 - 22.63内で株価は大きく変動し、22.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeemaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ACRES Commercial Realty Corp.の株の最低値は？

ACRES Commercial Realty Corp.(ACR-PD)の年間最安値は20.78でした。現在の22.54や20.78 - 22.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ACR-PDの動きはライブチャートで確認できます。

ACR-PDの株式分割はいつ行われましたか？

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeemaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.59、7.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.53 22.61
1年のレンジ
20.78 22.63
以前の終値
22.59
始値
22.61
買値
22.54
買値
22.84
安値
22.53
高値
22.61
出来高
7
1日の変化
-0.22%
1ヶ月の変化
1.30%
6ヶ月の変化
7.69%
1年の変化
7.69%
