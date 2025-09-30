- Panoramica
ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema
Il tasso di cambio ACR-PD ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.53 e ad un massimo di 22.61.
Segui le dinamiche di ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ACR-PD oggi?
Oggi le azioni ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema sono prezzate a 22.54. Viene scambiato all'interno di -0.22%, la chiusura di ieri è stata 22.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ACR-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema pagano dividendi?
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema è attualmente valutato a 22.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ACR-PD.
Come acquistare azioni ACR-PD?
Puoi acquistare azioni ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema al prezzo attuale di 22.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.54 o 22.84, mentre 7 e -0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ACR-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ACR-PD?
Investire in ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 20.78 - 22.63 e il prezzo attuale 22.54. Molti confrontano 1.30% e 7.69% prima di effettuare ordini su 22.54 o 22.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ACR-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ACRES Commercial Realty Corp.?
Il prezzo massimo di ACRES Commercial Realty Corp. nell'ultimo anno è stato 22.63. All'interno di 20.78 - 22.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ACRES Commercial Realty Corp.?
Il prezzo più basso di ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) nel corso dell'anno è stato 20.78. Confrontandolo con gli attuali 22.54 e 20.78 - 22.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ACR-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ACR-PD?
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.59 e 7.69%.
- Chiusura Precedente
- 22.59
- Apertura
- 22.61
- Bid
- 22.54
- Ask
- 22.84
- Minimo
- 22.53
- Massimo
- 22.61
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.22%
- Variazione Mensile
- 1.30%
- Variazione Semestrale
- 7.69%
- Variazione Annuale
- 7.69%
