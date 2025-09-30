QuotazioniSezioni
ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema

22.54 USD 0.05 (0.22%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACR-PD ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.53 e ad un massimo di 22.61.

Segui le dinamiche di ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ACR-PD oggi?

Oggi le azioni ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema sono prezzate a 22.54. Viene scambiato all'interno di -0.22%, la chiusura di ieri è stata 22.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ACR-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema pagano dividendi?

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema è attualmente valutato a 22.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ACR-PD.

Come acquistare azioni ACR-PD?

Puoi acquistare azioni ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema al prezzo attuale di 22.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.54 o 22.84, mentre 7 e -0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ACR-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ACR-PD?

Investire in ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 20.78 - 22.63 e il prezzo attuale 22.54. Molti confrontano 1.30% e 7.69% prima di effettuare ordini su 22.54 o 22.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ACR-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ACRES Commercial Realty Corp.?

Il prezzo massimo di ACRES Commercial Realty Corp. nell'ultimo anno è stato 22.63. All'interno di 20.78 - 22.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ACRES Commercial Realty Corp.?

Il prezzo più basso di ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) nel corso dell'anno è stato 20.78. Confrontandolo con gli attuali 22.54 e 20.78 - 22.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ACR-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ACR-PD?

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.59 e 7.69%.

Intervallo Giornaliero
22.53 22.61
Intervallo Annuale
20.78 22.63
Chiusura Precedente
22.59
Apertura
22.61
Bid
22.54
Ask
22.84
Minimo
22.53
Massimo
22.61
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.22%
Variazione Mensile
1.30%
Variazione Semestrale
7.69%
Variazione Annuale
7.69%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4