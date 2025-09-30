- Aperçu
ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema
Le taux de change de ACR-PD a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.53 et à un maximum de 22.61.
Suivez la dynamique ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ACR-PD aujourd'hui ?
L'action ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema est cotée à 22.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.22%, a clôturé hier à 22.59 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de ACR-PD présente ces mises à jour.
L'action ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema verse-t-elle des dividendes ?
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema est actuellement valorisé à 22.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ACR-PD.
Comment acheter des actions ACR-PD ?
Vous pouvez acheter des actions ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema au cours actuel de 22.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.54 ou de 22.84, le 7 et le -0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ACR-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ACR-PD ?
Investir dans ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.78 - 22.63 et le prix actuel 22.54. Beaucoup comparent 1.30% et 7.69% avant de passer des ordres à 22.54 ou 22.84. Consultez le graphique du cours de ACR-PD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ACRES Commercial Realty Corp. ?
Le cours le plus élevé de ACRES Commercial Realty Corp. l'année dernière était 22.63. Au cours de 20.78 - 22.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ACRES Commercial Realty Corp. ?
Le cours le plus bas de ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) sur l'année a été 20.78. Sa comparaison avec 22.54 et 20.78 - 22.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ACR-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ACR-PD a-t-elle été divisée ?
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.59 et 7.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.59
- Ouverture
- 22.61
- Bid
- 22.54
- Ask
- 22.84
- Plus Bas
- 22.53
- Plus Haut
- 22.61
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.22%
- Changement Mensuel
- 1.30%
- Changement à 6 Mois
- 7.69%
- Changement Annuel
- 7.69%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4