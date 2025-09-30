- Übersicht
ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema
Der Wechselkurs von ACR-PD hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.53 bis zu einem Hoch von 22.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ACR-PD heute?
Die Aktie von ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) notiert heute bei 22.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.59 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von ACR-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ACR-PD Dividenden?
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema wird derzeit mit 22.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ACR-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich ACR-PD-Aktien?
Sie können Aktien von ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) zum aktuellen Kurs von 22.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.54 oder 22.84 platziert, während 7 und -0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ACR-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ACR-PD-Aktien?
Bei einer Investition in ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 20.78 - 22.63 und der aktuelle Kurs 22.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.30% und 7.69%, bevor sie Orders zu 22.54 oder 22.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ACR-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ACRES Commercial Realty Corp.?
Der höchste Kurs von ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) im vergangenen Jahr lag bei 22.63. Innerhalb von 20.78 - 22.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ACRES Commercial Realty Corp.?
Der niedrigste Kurs von ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) im Laufe des Jahres betrug 20.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.54 und der Spanne 20.78 - 22.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ACR-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ACR-PD statt?
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.59 und 7.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.59
- Eröffnung
- 22.61
- Bid
- 22.54
- Ask
- 22.84
- Tief
- 22.53
- Hoch
- 22.61
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 1.30%
- 6-Monatsänderung
- 7.69%
- Jahresänderung
- 7.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4