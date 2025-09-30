KurseKategorien
ACR-PD: ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema

22.54 USD 0.05 (0.22%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACR-PD hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.53 bis zu einem Hoch von 22.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ACR-PD heute?

Die Aktie von ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) notiert heute bei 22.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.59 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von ACR-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ACR-PD Dividenden?

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema wird derzeit mit 22.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ACR-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich ACR-PD-Aktien?

Sie können Aktien von ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema (ACR-PD) zum aktuellen Kurs von 22.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.54 oder 22.84 platziert, während 7 und -0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ACR-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ACR-PD-Aktien?

Bei einer Investition in ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 20.78 - 22.63 und der aktuelle Kurs 22.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.30% und 7.69%, bevor sie Orders zu 22.54 oder 22.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ACR-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ACRES Commercial Realty Corp.?

Der höchste Kurs von ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) im vergangenen Jahr lag bei 22.63. Innerhalb von 20.78 - 22.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ACRES Commercial Realty Corp.?

Der niedrigste Kurs von ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PD) im Laufe des Jahres betrug 20.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.54 und der Spanne 20.78 - 22.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ACR-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ACR-PD statt?

ACRES Commercial Realty Corp 7.875% Series D Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.59 und 7.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.53 22.61
Jahresspanne
20.78 22.63
Vorheriger Schlusskurs
22.59
Eröffnung
22.61
Bid
22.54
Ask
22.84
Tief
22.53
Hoch
22.61
Volumen
7
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
1.30%
6-Monatsänderung
7.69%
Jahresänderung
7.69%
