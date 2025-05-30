Moedas / AAPU
AAPU: Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares
28.61 USD 0.27 (0.93%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AAPU para hoje mudou para -0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.32 e o mais alto foi 29.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
28.32 29.39
Faixa anual
15.89 43.09
- Fechamento anterior
- 28.88
- Open
- 29.15
- Bid
- 28.61
- Ask
- 28.91
- Low
- 28.32
- High
- 29.39
- Volume
- 2.967 K
- Mudança diária
- -0.93%
- Mudança mensal
- 6.79%
- Mudança de 6 meses
- 4.00%
- Mudança anual
- -22.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh