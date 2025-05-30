通貨 / AAPU
AAPU: Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares
28.61 USD 0.27 (0.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AAPUの今日の為替レートは、-0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり28.32の安値と29.39の高値で取引されました。
Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
28.32 29.39
1年のレンジ
15.89 43.09
- 以前の終値
- 28.88
- 始値
- 29.15
- 買値
- 28.61
- 買値
- 28.91
- 安値
- 28.32
- 高値
- 29.39
- 出来高
- 2.967 K
- 1日の変化
- -0.93%
- 1ヶ月の変化
- 6.79%
- 6ヶ月の変化
- 4.00%
- 1年の変化
- -22.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K