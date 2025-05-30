CotationsSections
Devises / AAPU
AAPU: Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares

30.39 USD 1.78 (6.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AAPU a changé de 6.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.17 et à un maximum de 30.60.

Suivez la dynamique Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
29.17 30.60
Range Annuel
15.89 43.09
Clôture Précédente
28.61
Ouverture
29.40
Bid
30.39
Ask
30.69
Plus Bas
29.17
Plus Haut
30.60
Volume
7.909 K
Changement quotidien
6.22%
Changement Mensuel
13.44%
Changement à 6 Mois
10.47%
Changement Annuel
-17.66%
