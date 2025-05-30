KurseKategorien
AAPU: Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares

30.39 USD 1.78 (6.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAPU hat sich für heute um 6.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.17 bis zu einem Hoch von 30.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
29.17 30.60
Jahresspanne
15.89 43.09
Vorheriger Schlusskurs
28.61
Eröffnung
29.40
Bid
30.39
Ask
30.69
Tief
29.17
Hoch
30.60
Volumen
7.909 K
Tagesänderung
6.22%
Monatsänderung
13.44%
6-Monatsänderung
10.47%
Jahresänderung
-17.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K