AAPU: Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares
30.39 USD 1.78 (6.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAPU hat sich für heute um 6.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.17 bis zu einem Hoch von 30.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
29.17 30.60
Jahresspanne
15.89 43.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.61
- Eröffnung
- 29.40
- Bid
- 30.39
- Ask
- 30.69
- Tief
- 29.17
- Hoch
- 30.60
- Volumen
- 7.909 K
- Tagesänderung
- 6.22%
- Monatsänderung
- 13.44%
- 6-Monatsänderung
- 10.47%
- Jahresänderung
- -17.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K