Valute / AAPU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AAPU: Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares
30.39 USD 1.78 (6.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AAPU ha avuto una variazione del 6.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.17 e ad un massimo di 30.60.
Segui le dinamiche di Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
29.17 30.60
Intervallo Annuale
15.89 43.09
- Chiusura Precedente
- 28.61
- Apertura
- 29.40
- Bid
- 30.39
- Ask
- 30.69
- Minimo
- 29.17
- Massimo
- 30.60
- Volume
- 7.909 K
- Variazione giornaliera
- 6.22%
- Variazione Mensile
- 13.44%
- Variazione Semestrale
- 10.47%
- Variazione Annuale
- -17.66%
21 settembre, domenica