AAPU: Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares

30.39 USD 1.78 (6.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAPU ha avuto una variazione del 6.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.17 e ad un massimo di 30.60.

Segui le dinamiche di Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.17 30.60
Intervallo Annuale
15.89 43.09
Chiusura Precedente
28.61
Apertura
29.40
Bid
30.39
Ask
30.69
Minimo
29.17
Massimo
30.60
Volume
7.909 K
Variazione giornaliera
6.22%
Variazione Mensile
13.44%
Variazione Semestrale
10.47%
Variazione Annuale
-17.66%
21 settembre, domenica