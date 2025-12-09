Indicador Apresentando Lentidão
Bom dia a todos!
Espero que estejam bem.
Estou fazendo a adaptação de um indicador (CurrencySlopeStrength) que, para quem não conhece, apresenta um comportamento semelhante ao de outros osciladores, como RSI, Stochastic etc.
No entanto, tenho percebido que o indicador fica pesado quando é anexado a vários gráficos, especialmente na primeira abertura do MT4.
A função OnCalculate está conforme o código abaixo. Há algo que eu possa fazer para otimizar o desempenho desse indicador?
Desde já, agradeço pela atenção e pela colaboração de todos.
Pergunta: Por que motivos você está calculando todo o RANGE DE BARRAS PRESENTES NO GRÁFICO ? 🤔😵 Mas mesmo que tenha algum motivo, este seu LAÇO FOR está muito, mas muito mal otimizado. A chamada ArrayInitialize está sendo chamada a cada interação. Por que você precisa zerar todo array a cada interação do LAÇO ? Mas independente disto, o motivo pelo qual ele se apresenta LENTO no momento em que você adiciona ele ao gráfico, se deve ao fato, de que na primeira execução, você está varrendo TODO O HISTÓRICO 😱, independentemente da quantidade de barras presentes nele. E quanto mais barras existir, mais lento o indicador irá ficar na primeira execução. Melhore isto e seu indicador ficará mais rápido no momento em que for adicionado ao gráfico. 🙂👍
Porém, devido ao peso do cálculo de força das moedas (que varre múltiplos pares) e à lentidão severa na inicialização, fui 'obrigado' a adotar a abordagem de cálculo apenas da janela visível. Foi a solução necessária (que encontrei) para garantir a fluidez do indicador no gráfico.
A minha tentativa inicial de controle de loop via rates_total e prev_calculated mostrou-se instável. Em alguns cenários, especialmentle ao abrir o MT4, onde era necessário forçar o recálculo do indicador (alternando timeframes ou ativos) para corrigir a visualização. Ou seja, ao reiniciar a plataforma, o histórico apresentava distorções visuais (semelhantes a 'lanças' ou spikes), causadas por lacunas nos dados. Diante dessas limitações, optei por uma solução focada no processamento exclusivo dos dados da janela visível.
Caso você conheça uma alternativa mais viável e eficiente, estou a disposição para ouvi-lá.
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(rates_total < 2) return 0; if(!IsHistoryReady()) return 0; int firstBar = WindowFirstVisibleBar(); int barsChart = WindowBarsPerChart(); int lastBar = firstBar - barsChart; if(lastBar < 0) lastBar = 0; static int prevFirstBar = 0; static int prevBarsChart = 0; static datetime lastTime = 0; bool fullRecalculate = (firstBar != prevFirstBar || barsChart != prevBarsChart || time[0] != lastTime || prev_calculated == 0); prevFirstBar = firstBar; prevBarsChart = barsChart; lastTime = time[0]; int startBar, endBar; if(fullRecalculate) { startBar = firstBar; endBar = lastBar; if(inpMaxBars > 0) { int maxStart = firstBar - inpMaxBars + 1; if(maxStart < 0) maxStart = 0; if(endBar < maxStart) endBar = maxStart; } for(int buffer = rates_total - 1; buffer > startBar; buffer--) { arrUSD[buffer] = EMPTY_VALUE; arrEUR[buffer] = EMPTY_VALUE; arrGBP[buffer] = EMPTY_VALUE; arrCHF[buffer] = EMPTY_VALUE; arrJPY[buffer] = EMPTY_VALUE; arrAUD[buffer] = EMPTY_VALUE; arrCAD[buffer] = EMPTY_VALUE; arrNZD[buffer] = EMPTY_VALUE; } } else { startBar = 0; endBar = 0; } for(int bar = startBar; bar >= endBar; bar--) { ArrayInitialize(GBLCurrencyValues, 0.0); CalculateAllCurrenciesSlope(GBLBaseTF, bar); FillIndicatorBuffers(bar); if(inpWeighOnlyChart) DrawChartSymbolBackground(bar, time[bar], windex); if(bar == 1) ArrayCopy(GBLCurrencyValuesPrior, GBLCurrencyValues); if(bar == 0) ManageDashboard(windex); } if(GBLShowLevelCross) { DrawLevelLines(windex); DrawLineLabels(windex, time[0]); } else { ObjectDelete(GBLUniquePrefix + "HLine_High"); ObjectDelete(GBLUniquePrefix + "HLine_Low"); } return(rates_total); } bool IsHistoryReady() { if(GBLSymbolCount == 0) return false; for(int i = 0; i < GBLSymbolCount; i++) { string sym = GBLSymbolNames[i]; if(!SymbolSelect(sym, true)) continue; int barsAvailable = iBars(sym, GBLBaseTF); if(barsAvailable <= 0) { iClose(sym, GBLBaseTF, 0); return false; } } return true; }
