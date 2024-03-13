Times and Sales
Qualquer ajuda será bem vinda.
Olá Evandro Teixeira,
Não entendi direito quando vocês diz que "os 4 primeiros são apenas repetição dele" ... não seriam exatamente 5 negócios diferentes, sendo que 4 deles com características semelhantes ao primeiro negócio?
Se puder explicar melhor como esses 4 primeiros são "repetições" do primeiro, acredito que isso no ajudaria a entender melhor a questão.
Abraços,
Malacarne
Oi Malacarne,
Em Times & Trades de outras plataformas como Profitchart ou FlashTrader, costumam aparecer apenas o ultimo negocio de compra ou venda enquanto o MT5 alem dessas informações, ele mostra as alterações no preço decorrente a essas negociações.
Segue uma imagem exemplificando o que quero dizer. O destaque em verde e vermelho são os últimos negócios realizados enquanto as linhas cinzas são apenas alterações no Bid/Ask (No Profit essas informações não são relevantes por que é levado em consideração apenas a agressão inicial).
Então eu gostaria de saber se há alguma forma de ocultar essa variação do Bid/Ask deixando apenas o ultimo negocio na tela como no Times & Trades da esquerda.
Abraços.
Olá Evandro Teixeira,
Documentação da função: https://www.mql5.com/pt/docs/series/copyticks
Experimente utilizar, ao invés de COPY_TICKS_ALL simplesmente COPY_TICKS_TRADE.
Abraços,
Malacarne
Funcionou perfeito, Malacarne!
Muito obrigado =)
Qualquer ajuda será bem vinda.
Abraço.
Olá Evandro, parabéns pela iniciativa de desenvolvimento do painel com o histórico de negócios, como em outras plataformas, além da excelente análise gráfica comparativa apresentada.
Sua ferramenta me lembrou da pergunta do tópico abaixo.
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Ferramenta similar a Times & Trades
SurferXP, 2014.05.23 20:26
Olá,
Alguem saberia me informar se o Metatrader 5 tem uma ferramenta que registra as ordens executadas no mercado e mostra em uma janela, para que possamos identificar fluxo de negociação em algum ativo especifico. Ferramenta similar ao Times & Trades?
Obrigado,
SurferXP
Melhores cumprimentos,
Rogério Figurelli
Olá Evandro,
Fiz uma comparação dos resultados do teu algoritmo com os da plataforma, segue abaixo.
Me parece que esse é um bom ponto de partida para comparação com outras plataformas e teu sistema.
Melhores cumprimentos,
Rogério Figurelli
Olá Rogério,
segue em anexo a versão final da ferramenta.
Uma dúvida em relação à esta imagem que você postou. Qual versão você está usando do MT5? Esse simbolo entre os botões 'Show Tick Chart' e 'Show Extended Book' é o histórico de negócios? Tem como ativar ele na versão 1340?
Abraços!
Olá Rogério,
segue em anexo a versão final da ferramenta.
Uma dúvida em relação à esta imagem que você postou. Qual versão você está usando do MT5? Esse simbolo entre os botões 'Show Tick Chart' e 'Show Extended Book' é o histórico de negócios? Tem como ativar ele na versão 1340?
Abraços!
Olá Evandro,
Perfeitamente, estou com a última build (1352), dá uma atualizada que você pega esses dados também.
Obs: obrigado, atualizei a última versão, sugiro colocar como opcional (em um parâmetro) o flag do tipo de ticks (COPY_TICKS_ALL, COPY_TICKS_TRADE ou COPY_TICKS_INFO), para manter o diferencial em relação a outras plataformas de mercado.
Abraço!
Boa tarde Rogerio,
Onde acho essa build?
