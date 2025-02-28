Meta Trader 5 - alterar o timeframe para 8 minutos
Ok Ruy,
é a minha primeira vez acessando e inserindo as dúvidas.
Peço desculpas pelo ocorrido e se puder ajudar, agradeço
Paulo
Paulo,
Você postou a mesma pergunta em 3 lugares diferentes na mesma hora? Assim não né, assim ninguém lhe ajudará....
Paulo,
Pelo próprio Menu do MT5 você não tem 8 minutos, tem 6 e 10, mas 8 não (botão direito do mouse no gráfico, Timeframes). Veja imagem abaixo.
Pode ser que algum script faça isso, mas ai você vai conseguir na aba CodeBase, ou Market ou então contratar alguém para fazer um para você em Freelance.
Abraços e seja bem vindo ao fórum.
Paulo,
Me desculpe mas me assustou a forma como respondeu à pergunta acima, precisou demonstrar sua insatisfação, quanto a quantidade de
perguntas e de que forma diferente o rapaz fez?
Nossa gente, a tolerância do povo esta "0" mesmo. Que diferença fará as 3 perguntas, em 3 lugares diferentes?
Acho que as pessoas deveriam ser mais tolerantes, por isso que a geração jovem esta sendo mal educada, por isso tantos homofóbicos, tantos machistas, tantos INTOLERANTES e tantos tantas outras coisas que as vezes temos medo de perguntar alguma coisa.
As pessoas precisam ser mais tolerantes, caso contrario nada irá para frente, nada mudará, as pessoas irão se matar se fizer uma perguntar que não for do agrado de quem tiver que responder!!!
Meu Deus, onde chegaremos com isso.
Tá difícil!!!!
Olá Ludiramos,
Não existiu intolerância, apenas é que infringe as regras do fórum. Não pode haver flood, então não pode haver a mesma postagem em diversos lugares. Já pensou se todos fizessem isso? ficaria impraticável ler tópicos de tanta poluição.
Quanto mais enxuto e objetivo estiverem os tópicos do fórum mais fácil, útil e produtivo é para usar o Localizar/Buscar, para estudar, para leitura geral, enfim, não é questão de intolerância, pois isso ajuda inclusive você, eu e o próprio Paulo.
Poderia ser pior, se alguém denunciasse o Paulo poderia ser advertido ou até punido pelo fórum. Não houve intolerância de jeito algum :)
E Paulo foi ajudado mesmo assim, com educação, não houve baixaria, nem palavrões, nada nada nada que possa parecer intolerante, então a intolerância ou seja lá mais o que você pessoalmente achou foi pura suposição sua, lamento.
Ludiramos, para finalizar, entenda que quem se dá ao trabalho de digitar algo em prol de ajudar a outra pessoa é porque busca contribuir com alguém, trocar experiências, vivências, coisas boas e com uma intenção construtiva, totalmente adversa de uma pessoa intolerante. A possível "intolerância" está no olhar da(s) pessoa(s) que leem. Uma pessoa pode ler e pensar: " - legal, tá ajudando, deu um alerta para ele não ser punido pelo fórum que não pode postar várias mensagens e ainda por fim tirou a dúvida dele". Ou pode ser lido de outra forma assim mais defensiva: " ... Intolerância! Insatisfação! Ai meu Deus!...".
Abraços,
- As regras de "etiqueta" deste fórum são praticamente iguais a qualquer outro fórum público existente na internet.
- A MESMA pergunta sendo feita em diferentes seções do Fórum só POLUEM o conteúdo do mesmo, prejudicam a indexação em sites como o Google, prejudicarão futuras pesquisas sobre o assunto no site, e não vai "acelerar" de maneira alguma a resposta. Apenas vai irritar outros participantes do Fórum.
- A pergunta do @Paulo foi bem pertinente, ao
contrário da maioria preguiçosa que nem pesquisa antes de postar uma pergunta aqui no Fórum. Parabéns @Paulo!
- O Fórum tem a participação de todos, e mesmo os mais experientes não ganham absolutamente nada para responder às duvidas dos foristas. Portanto, contexto, e fazer a Lição de Casa, é importante antes de postar uma pergunta.
- Aspectos Sociais e Sociológicos são irrelevantes aqui, este é um
Fórum exclusivamente TÉCNICO, não é o Fórum da UNICEF.
- Neste Fórum o conhecimento é compartilhado por todos. Os veteranos, que estão há anos participando de forma gratuita e voluntária, sim,
ficam irritados com determinados comportamentos e posts. Neste fórum ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, o Mercado Financeiro é
duro e cruel, a vida de Trader é dura, cruel e
solitária. O seu sucesso vai depender de Estudo, Muito Conhecimento, Muita Dedicação, Muito Treino, e principalmente,
alguém que te dê um tapa na cara quando você está errando...
;)
Olá,
Como já dito anteriormente pelo @Ruy Christian Hoffmann não existe TF de 8 minutos.
Antes de te guiar para qq outra coisa, responda pra gente:
Por quê 8 Minutos??
;)
Olá,
