Grafico Renko
Tem como eu ter no meu metatrade5 graficos Renko gratuitamente?
Olá adrianoklein,
Infelizmente o MetaTrader 5 não traz, de forma nativa, gráficos baseados em preço.
Para mais informações sobre esse assunto, por favor dê uma olhada nesse tópico do fórum.
Existe ainda uma pesquisa sobre esse assunto no fórum MQL5.com em Português.
Por fim, é possível encontrar um artigo sobre o desenvolvimento e uso de gráficos Renko no MetaTrader 5: https://www.mql5.com/pt/articles/792
Espero ter ajudado.
Abraços,
Malacarne
- 2014.07.07
- Dmitriy Zabudskiy
- www.mql5.com
Tentei implementar o artigo acima, mas não funciona, e não dá nenhum tipo de erro no depurador. Como não sou programador não tenho condições de saber porque. Se alguém conseguiu implementar gostaria de mais informações.
Grato
Olá ajsobral, compilei e testei e não vi nenhum erro (ver exemplo abaixo).
Talvez tua expectativa seja que mude a escala do gráfico principal, mas isso realmente não irá acontecer.
