Grafico Renko

Tem como eu ter no meu metatrade5 graficos Renko gratuitamente?

 
adrianoklein:

Olá adrianoklein,

Infelizmente o MetaTrader 5 não traz, de forma nativa, gráficos baseados em preço.

Para mais informações sobre esse assunto, por favor dê uma olhada nesse tópico do fórum. 

Existe ainda uma pesquisa sobre esse assunto no fórum MQL5.com em Português.

Por fim, é possível encontrar um artigo sobre o desenvolvimento e uso de gráficos Renko no MetaTrader 5: https://www.mql5.com/pt/articles/792

Espero ter ajudado.

Abraços,
Malacarne

Indicador para gráfico Renko
Indicador para gráfico Renko
  • 2014.07.07
  • Dmitriy Zabudskiy
  • www.mql5.com
O artigo descreve um exemplo do gráfico Renko e implementação no MQL5 como um indicador. As modificações deste indicador o distingue de um gráfico clássico. Pode ser construído tanto na janela do indicador como no gráfico principal. Além disso, existe o indicador ZigZag, onde pode-se encontrar alguns exemplos de implementação no gráfico.
 

Tentei implementar o artigo acima, mas não funciona, e não dá nenhum tipo de erro no depurador. Como não sou programador não tenho condições de saber porque. Se alguém conseguiu implementar gostaria de mais informações.

Grato 

 
Olá ajsobral, compilei e testei e não vi nenhum erro (ver exemplo abaixo).

Talvez tua expectativa seja que mude a escala do gráfico principal, mas isso realmente não irá acontecer.

 

