Khomtchenko 2011.05.07 22:01

Pode dizer-me como modificar, isto é, alterar o valor de stop loss em mql5. Já sei como o fazer no 4. Estou a tentar modificar o meu robô para a versão 5 e ele ficou preso.


 
Leia este artigo Como Criar uma Paragem Deslocável
 
O provador cospe um gráfico sem os indicadores necessários, tais como estocástico, etc., então tenho de acrescentar, como fazer para que sejam adicionados automaticamente?
 
customprogrammi:
O testador cospe um gráfico sem os indicadores necessários, tais como estocásticos, etc., pelo que terá de os adicionar mais tarde.

Utilize o modelo necessário, pode ler sobre os modelos na secção de Ajuda do Terminal MetaTrader 5Trabalhar com GráficosModelos e Perfis:

Existem vários nomes de modelos pré-definidos no terminal:

  • default.tpl - modelo básico que é automaticamente aplicado quando se cria um novo gráfico;
  • tester.tpl - modelo que é utilizado para o gráfico, no qual os resultados dos testes são exibidos;
  • debug.tpl- modelo que é aplicado ao gráfico que é criado no início da depuração do programa MQL5 a partir do MetaEditor.

A fim de criar um modelo com os parâmetros necessários (ou modificar um já existente), configurar o gráfico de uma forma necessária e guardar o modelo com o nome necessário utilizando o comando correspondente.

 
AUser:

Alguém pode sugerir alguns exemplos, artigos sobre o assunto?

AUser:

Variáveis globais do terminal do cliente.


Devemos cobrir o tema. Não encontrei nenhum exemplo real na Ajuda. Estou a tentar descobrir como criar uma tal variável. Até agora, tenho erros nas minhas variantes.

Alguém pode sugerir um exemplo, um artigo sobre o assunto?


https://www.mql5.com/ru/docs/globals

Vamos aprender a ler um manual, as pessoas escreveram as cartas em palavras, e você ignora-as.

GlobalVariableSet("nome_da_variável",set_value)

Define um novo valorde variável global. Se a variável não existir, o sistema cria uma nova variável global.

 
AUser:

Obrigado, é isso mesmo:

Como poderia eu, um boneco não aquecido, saber sobre vírgulas invertidas?)

Não há exemplo para a ajuda mql5))

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // имя
   double  value      // устанавлимое значение
   );

O manual diz que o nome de uma variável global é especificado como uma string, as aspas são uma forma normal de especificar uma string.

Leia as regras, pois elas são regras.

Pode definir desta forma:

string  name="Глобальная_переменная";
double   value=123.0456;
GlobalVariableSet(name,value);
Tenho um procedimento para detectar o início de um novo bar em mql4:
void Fun_New_Bar() // Um ficheiro de detecção .

{ // ...novo bar
data/hora estática New_Time=0; // hora do bar actual
New_Bar=false; // sem novo bar
if(New_Time!=Time[0]) // compare o tempo
{
New_Time=Time[0]; // hora é agora
New_Bar=true; // Apanhado novo bar
}
} Tudo
funcionou como um relógio.

Aqui redidi-o no mql5:
void Fun_New_Bar() // detecção f-iia ...

{ // ... novo bar
data/hora estática New_Time=0; // Hora do bar actual
New_Bar=false; // Sem novo bar
MqlTick last_tick;// Os preços do último tick recebido
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//Fill structure last_tick with the prices of the current symbol.
if(New_Time!=last_tick.time) // Compare o tempo
{
New_Time=last_tick.time; // Agora o tempo é
New_Bar=true; // Apanhei um novo bar
}
} Mas
alguma coisa sobre a variável New_Bar se tornar verdadeira a cada tick.

Devo estar a enganar de alguma forma o novo tempo do bar.
Обработчик события "новый бар"
Обработчик события "новый бар"
  • 2010.10.04
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье.
 
Khomtchenko:
Mas a variável New_Bar torna-se verdadeira a cada tick.

Devo estar a enganar-me no novo tempo do bar.

Porque cada vez se faz um novo tick, e claro que não é igual ao anterior.

E na função anterior, o tempo de início do bar era o tempo de início do bar. Por isso, também aqui se deve tomar o tempo do bar, não o tempo do carrapato.

 
Não duvido, mas só para marcar a caixa, alguém criou a mesma EA em mql4 e mql5 e comparou os resultados do teste? Deve ser perfeito-similar se o código for transformado correctamente? Ou estarei eu errado?
