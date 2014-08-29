Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 20
Transferido da Write and earn in MQL5
Pode dizer-me como modificar, isto é, alterar o valor de stop loss em mql5. Já sei como o fazer no 4. Estou a tentar modificar o meu robô para a versão 5 e ele ficou preso.
O testador cospe um gráfico sem os indicadores necessários, tais como estocásticos, etc., pelo que terá de os adicionar mais tarde.
Utilize o modelo necessário, pode ler sobre os modelos na secção de Ajuda do Terminal MetaTrader 5 → Trabalhar com Gráficos → Modelos e Perfis:
Existem vários nomes de modelos pré-definidos no terminal:
A fim de criar um modelo com os parâmetros necessários (ou modificar um já existente), configurar o gráfico de uma forma necessária e guardar o modelo com o nome necessário utilizando o comando correspondente.
Alguém pode sugerir alguns exemplos, artigos sobre o assunto?
Variáveis globais do terminal do cliente.
Devemos cobrir o tema. Não encontrei nenhum exemplo real na Ajuda. Estou a tentar descobrir como criar uma tal variável. Até agora, tenho erros nas minhas variantes.
Alguém pode sugerir um exemplo, um artigo sobre o assunto?
https://www.mql5.com/ru/docs/globals
Vamos aprender a ler um manual, as pessoas escreveram as cartas em palavras, e você ignora-as.
GlobalVariableSet("nome_da_variável",set_value)
Define um novo valorde variável global. Se a variável não existir, o sistema cria uma nova variável global.
Obrigado, é isso mesmo:
Como poderia eu, um boneco não aquecido, saber sobre vírgulas invertidas?)
Não há exemplo para a ajuda mql5))
O manual diz que o nome de uma variável global é especificado como uma string, as aspas são uma forma normal de especificar uma string.
Leia as regras, pois elas são regras.
Pode definir desta forma:
{ // ...novo bar
data/hora estática New_Time=0; // hora do bar actual
New_Bar=false; // sem novo bar
if(New_Time!=Time[0]) // compare o tempo
{
New_Time=Time[0]; // hora é agora
New_Bar=true; // Apanhado novo bar
}
} Tudo
Aqui redidi-o no mql5:
{ // ... novo bar
data/hora estática New_Time=0; // Hora do bar actual
New_Bar=false; // Sem novo bar
MqlTick last_tick;// Os preços do último tick recebido
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//Fill structure last_tick with the prices of the current symbol.
if(New_Time!=last_tick.time) // Compare o tempo
{
New_Time=last_tick.time; // Agora o tempo é
New_Bar=true; // Apanhei um novo bar
}
} Mas
Devo estar a enganar de alguma forma o novo tempo do bar.
Mas a variável New_Bar torna-se verdadeira a cada tick.
Devo estar a enganar-me no novo tempo do bar.
Porque cada vez se faz um novo tick, e claro que não é igual ao anterior.
E na função anterior, o tempo de início do bar era o tempo de início do bar. Por isso, também aqui se deve tomar o tempo do bar, não o tempo do carrapato.