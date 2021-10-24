Matstat Econometria Matan - página 36
Parece estar a dizer que quando se perde um jogo, é possível reduzir um pouco a perda aumentando o risco. Não se pode ter lucro dessa forma (de um jogo perdido).
Parece-me a piada sobre "o homem doente suou antes de morrer" )
Não se pode "transformar uma economia perdedora numa economia rentável sem mudar nada").
Eu nunca disse que era possível ganhar um jogo perdido apostando mais.
Trata-se de escolher a melhor estratégia (perder mais tarde, ou perder menos, ou ganhar mais cedo). Estabelecendo limites específicos e realizáveis, chegamos subitamente a uma conclusão aparentemente paradoxal - o aumento do risco é mais rentável, ou seja, mais óptimo do que um pequeno risco.
Em grande número pode ver aqui, mesmo em tempo real: os indivíduos que "batem em volta" ganham mais no total e ficam aqui por muito tempo. São mais resilientes. Menos aqueles que ficam desanimados e perdem o interesse.
Não porque o graal tenha sido descoberto, apenas porque é um pouco mais óptimo. O resultado é um pouco previsível de qualquer forma :-)
O seu raciocínio está correcto.
Os especuladores ganham sempre mais do que os investidores e a maioria deles perde menos do que os investidores.
Existe também uma variante de "paradoxo dos sobreviventes" - apenas variantes bem sucedidas são colocadas em sinais e permanecem lá tempo suficiente).
E os investidores teriam o cuidado de investir em algo tão belo).
Que raio são investidores em sinais? Desçam da vossa Biblioteca Celestial da Ciência para a nossa terra ... :-) Os investimentos são sobre outra coisa.
Já o apontei algures - quanto melhor parecer o sinal, maior é a captura .
No seu laboratório de treino subterrâneo, quanto melhor for o sinal, pior será a sua aparência?) Também há muitos por aí)
Se há maus sinais com boas leituras e há bons sinais com más leituras, então deve haver uma média dourada).
Alguma coisa me parece (risos do meu coração, já me parece)), que deveria?
Existe algum deslizador em Matan que se centrasse, como uma aproximação?
Tudo no mundo é equilibrado, por isso háum chinelo para todas as ocasiões. Matan ainda não está lá).
A ciência pode fazer muito geeking, mas o significado matemático da questão não é claro para mim.
Existe algum deslizador em Matan que se centrasse, como uma aproximação?
toda a família EMA...
não brinca - a primeira coisa a fazer com os dados experimentais é aplicar o EMA.
porque o experimentador sabe mais sobre o EMA esperado com antecedência do que os resultados finais.