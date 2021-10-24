Matstat Econometria Matan - página 19

Andrei Trukhanovich:

Peço desculpa ao autor pela inundação, mas uma vez que a maioria dos remadores locais já fizeram o check-in, o fio está condenado de qualquer forma, a menos que um moderador apareça e o limpe a partir da página cinco.
 
Oooo)))) há bons tópicos sobre funções periódicas
 
Andrei Trukhanovich:
Peço desculpa ao autor pela inundação, mas uma vez que a maior parte dos remoinhos locais já foi verificada no ramo, ainda está condenada, a menos que um moderador venha e limpe tudo a partir da página cinco.

O diálogo construtivo, penso eu, não é uma inundação.
Só não precisam de se tornar pessoais e insultar uns aos outros.
E também afirmar que uma ciência é melhor do que a outra e que não se compreende nada.
Exaltando os seus conhecimentos numa área sobre os conhecimentos de outra pessoa noutra área.
Isso é muito baixo e pouco profissional. É como quando eu era miúdo, a expressão, "snooty".
Mas a infância está muito atrasada, e agora somos adultos, e conduzimos um diálogo construtivo de forma mais produtiva, sem arrogância.
Tratem-se uns aos outros com respeito, porque de um modo geral não há aqui pessoas estúpidas.
Isso não se aplica a si pessoalmente, é uma declaração generalizada minha.

Quanto ao tema, algumas instituições educativas foram mencionadas.
Aqui, tentando compreender um dos campos, especificamente "Finanças Quantitativas" da HSE, levantam-se algumas questões.
Foi por isso que nasceu este fio. Alguém fez a formação HSE em finanças quantitativas?
Alguém abordou os modelos da série GARCH e as suas modificações com funções de transição?
Porque é que tantas pessoas aqui se esquecem de uma verdade simples, como a correlação. Tudo está igualmente ou menos dependente um do outro. Nas finanças, ainda mais.
O financiamento quantitativo é o estudo desta questão. Algumas pessoas aqui compreendem sobre o que estou a escrever.
E quem não o conseguir, sim, todos procuram especificamente a estacionaridade nos modelos, nas suas simbioses, bens multidimensionais, etc.
E quando se reúne uma carteira de activos competente, então sim, qualquer que seja o medo, como aqui foi expresso que não existe, porque é matematicamente excluída.
A expectativa matemática de toda a carteira é zero. E se um activo se rasga, não deve afectar toda a carteira, mas sim compensar com outros activos.
Esta é a correlação dos mercados. Penso que não há necessidade de trazer uma analogia com a natureza, etc. Todos compreendem o que é a inter-relação.
Só é necessário aplicá-lo correctamente. E para olhar para um SB e falar sobre ele quando há um grande número de outros modelos, não sei porque estamos presos num só lugar.

 

Para continuar o tema.
Muitas pessoas aqui mencionam o desbaste de dados.
Existe um método chamado PCA (Análise de Componentes Principais), que éuma das principais formas de reduzir a dimensionalidade dosdados ao mesmo tempo que se perde a menor quantidade de informação.
Alguém estudou este método? Alguma conclusão sobre a sua aplicabilidade?
Eu sei que a selecção de bens é afinada por este método. Mas não sei se um conjunto de dados pode ser afinado por ele sem perder a dimensionalidade.

A meu ver, o principal problema com o desbaste é a redução da dimensionalidade. Ou seja, a amostra torna-se num tamanho diferente.
Num caso simples, existem recomendações dos mesmos professores das universidades, para não deitar fora um elemento de um conjunto, e substituí-lo por um valor médio de elementos vizinhos, por exemplo.
Pelo menos é assim que os outliers são removidos, na abordagem simples. Mas com uma advertência de que existem outras abordagens, que não são explicadas.
Portanto, a PCA como uma ideia de desbaste, pode ser bem investigada.

P.S. Clever site links, até encontra artigos sobre um tópico semelhante
Oh como ))

 
Aleksey Nikolayev:


Veja que gancho interessante encontrei em sítios estrangeiros.
Esta é uma tradução de um artigo de burguês.
E a função de maximização transforma-se numa função de custo )
Talvez o exemplo que lhe enviei funcione afinal no princípio da probabilidade?
Também existem aí derivados. Já viu a função getCost?
Ou em getCost, não é um grande cálculo?


L

 
Roman:

Veja que gancho interessante encontrei em sítios estrangeiros.
Esta é uma tradução de um artigo de burguês.
E a função de maximização transforma-se numa função de custo )
Talvez o exemplo que lhe enviei funcione afinal no princípio da probabilidade?
Também existem aí derivados. Já viu a função getCost?
Ou talvez a função getCost tenha um cálculo diferente?


A abordagem padrão na optimização é multiplicar o alvo por menos e a maximização transforma-se em minimização (e vice versa).

Já tentou explicar-lhe que se os erros são gaussianos distribuídos, então MNC===MLE. Se os erros forem distribuídos por Laplace, entãoMNC===MLE===MLE método de menos moduli. Pode descobrir por si próprio o tipo de distribuição de erros quandoMLE==MLE por Huber.

Em experiências, o tipo de distribuição de erros é conhecido por alguma consideração adicional, ou é escolhido experimentalmente (geralmente sob a forma de uma função de perda adequada).

