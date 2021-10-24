Matstat Econometria Matan - página 17
Pode. Mas funciona melhor com uma linha recta. Há menos fricção e menos perdas com a propagação. Para cima e para baixo, vai ficar enjoado e tonto. É muito melhor em linha recta. Costumava negociar à mão há muito tempo. Tracei uma linha, chamei-lhe à força a tendência actual. E continue. Se o mercado não estiver de acordo - esse é o problema deles :)))
Sugiro que se utilize apenas a função sinc(), uma vez que é utilizada no teorema de Kotelnikov) A propósito, este teorema ainda não foi mencionado no fórum este ano - isto deve ser corrigido)
Mehmat da Universidade Estatal de Moscovo já não é uma autoridade em matemática. Não conseguem ver para além dos seus narizes. Em tempos, declararam a PNB uma heresia, sem compreenderem nada.
Li algures que em matemática na Rússia os lugares de topo são agora ocupados pelo departamento de física (MIPT), a Escola Superior de Economia (HSE) e provavelmente o departamento de matemática da SPbSU. A Faculdade de Mecânica da Universidade Estatal de Moscovo, dizem, já não é a mesma.
A propósito, este teorema ainda não foi mencionado no fórum este ano - precisamos de corrigir isso)
Os PNBs são facilmente convertidos em seno, se necessário. Vamos comparar a PNB com as conclusões de Kotelnikov ou de qualquer outro cientista=pesquisador.
A sua prioridade é resolver problemas para crianças em idade escolar e estudantes. Aí notei apenas um verdadeiro matemático com o apelido demuseu.
Por exemplo, com a lei de Boyle-Marriott
A sua prioridade é resolver problemas para crianças em idade escolar e estudantes. Havia apenas um verdadeiro cientista matemático que eu notei ali. Vou dar-lhe o seu apelido quando me lembrar dele.
Isto é bastante habitual para a URSS/Rússia - temos cientistas sentados em institutos de investigação. O principal instituto de investigação de matemática na Rússia é o Glassworks (MIAN).
Porque não?) Pegue em duas ondas sinusoidais espalhadas verticalmente e deite fora todas as carraças que não se encontram entre elas. Só precisa de as escolher para que haja mais carraças entre elas, pelo menos na história).
Muita gente negoceia dessa forma )). Entram, ficam quietos, esperam que o preço regresse. Por vezes, não o fazem )).
Por favor:
Na minha clínica, as piadas têm de ser feitas com muito cuidado )).